В Симферополе временно не выдают разрешения на установку торговых точек
Администрация крымской столицы планирует выявить и устранить объекты торговли, расположенные на детских площадках, в зеленых зонах города
Администрация крымской столицы планирует выявить и устранить объекты торговли, расположенные на детских площадках, в зеленых зонах города
Симферопольская администрация временно не выдает разрешения на установку нестационарных торговых объектов, сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Галина Александрова в Facebook.
«Сегодня мною было сделано официальное заявление о приостановке выдачи разрешений на установку нестационарных торговых объектов, а также я поручила управлению торговли провести полную инвентаризацию действующих», — уточнила Александрова.
Она пояснила свои действия необходимостью выявить объекты, которые расположены на детских площадках, в зеленых зонах города
Напомним, что ранее Аксенов назвал Симферополь «гадюшником» и объявил выговор бывшему главе города Геннадию Бахареву.