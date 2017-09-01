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17:07 (мск), источник: АиФ Крым

В Симферополе временно не выдают разрешения на установку торговых точек

Администрация крымской столицы планирует выявить и устранить объекты торговли, расположенные на детских площадках, в зеленых зонах города и т. д.

Источник: Аргументы и факты

Симферопольская администрация временно не выдает разрешения на установку нестационарных торговых объектов, сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Галина Александрова в Facebook.

«Сегодня мною было сделано официальное заявление о приостановке выдачи разрешений на установку нестационарных торговых объектов, а также я поручила управлению торговли провести полную инвентаризацию действующих», — уточнила Александрова.

Она пояснила свои действия необходимостью выявить объекты, которые расположены на детских площадках, в зеленых зонах города и т. д.

Напомним, что ранее Аксенов назвал Симферополь «гадюшником» и объявил выговор бывшему главе города Геннадию Бахареву.

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