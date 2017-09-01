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17:24 (мск), источник: ТАСС

Детские технопарки «Кванториум» откроются в Свердловской области в 2018 году

Обучение будет вестись по направлениям: транспортная сфера, космические технологии, геоисследования, IT, виртуальная реальность.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Свердловская область получит около 56 млн рублей на создание сети детских технопарков «Кванториум». Они откроются в 2018 году и смогут обучать до тысячи школьников по девяти направлениям, сообщили в пятницу в пресс-службе Дворца молодежи Свердловской области.

«В 2018 году в Свердловской области появится сеть детских технопарков “Кванториум”. Они откроются на базе отделения политехнического образования Дворца молодежи и Свердловской детской железной дороги. После выхода на проектную мощность здесь смогут обучаться до тысячи школьников», — сообщили в пресс-службе.

Сумма государственной субсидии Свердловской области составила 55,9 млн рублей, также было заключено соглашение о софинансировании проекта с компанией «Российские железные дороги». Обучение будет вестись по девяти направлениям — транспортная сфера, космические технологии, геоисследования, IT, виртуальная реальность.

«Детские технопарки “Кванториум” — это площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям, осваивают перспективные инженерные направления, — пояснил директор Дворца молодежи Константин Шевченко. — Их открытие в нашем регионе имеет огромное значение. Во-первых, мы создаем инновационную образовательную среду. Во-вторых, получаем площадку для обучения педагогов».

Открытие детских технопарков «Кванториум» реализуется в рамках приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ «Доступное дополнительное образование для детей». На данный момент площадки детских технопарков «Кванториум» функционируют в 19 регионах страны.

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