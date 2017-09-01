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17:05 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В храмах Екатеринбурга прошли молебны в честь 1 сентября

Начало учебного года отметили и в православных храмах. На особый молебен в честь Дня знаний школьники приходили вместе с родителями.

В екатеринбургском «Большом Златоусте» службу вел митрополит Кирилл. Службы в этот день проходят в соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе, в храме Благовещения в микрорайоне Академическом, а также в церквях Орджоникидзевского, Железнодорожного и Ленинского районов. Молитвы за успешную учебу продолжатся и в воскресенье: 3 сентября службы пройдут уже во всех храмах и церквях Екатеринбургской епархии.

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