В храмах Екатеринбурга прошли молебны в честь 1 сентября

В екатеринбургском «Большом Златоусте» службу вел митрополит Кирилл. Службы в этот день проходят в соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе, в храме Благовещения в микрорайоне Академическом, а также в церквях Орджоникидзевского, Железнодорожного и Ленинского районов. Молитвы за успешную учебу продолжатся и в воскресенье: 3 сентября службы пройдут уже во всех храмах и церквях Екатеринбургской епархии.