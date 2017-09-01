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17:33 (мск), источник: АиФ Самара

Управляющих микрорайонов и собственников научат взаимодействию с УК

В течение месяца обучение пройдут все представители советов многоквартирных домов.

Источник: Reuters

С целью реализации практики внедрения договоров об управлении многоквартирными домами на протяжении месяца управляющие микрорайонами, старшие многоквартирных домов и представители советов многоквартирных домов смогут прослушать курс лекций по взаимодействию с управляющими компаниями, сообщает администрация Самары.

Первые обучающие курсы уже прошли в Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах Самары. Всего до конца сентября будет проведено 29 лекций в залах районных администраций, помещениях школ, домах культуры.

Обучение планируется проводить двумя этапами. Первый — с 29 августа по 27 сентября 2017 года, второй запланирован на февраль 2018 года.

В обучении участвуют две группы специалистов, в которые вошли представители администрации Самары, жилищной инспекции, информационно-методического центра поддержки ОСМ, а также управляющие микрорайонов и региональный актив.

Каждое обучающее мероприятие включает в себя три раздела: вводную лекцию с общей информацией о договоре управления МКД, семинар-тренинг по заключению договора управления МКД и семинар-практикум по заполнению протокола общего собрания МКД.

Обучение призвано: помочь жителям многоквартирных домов лучше разобраться в правах и обязанностях, как своих, так и управляющих компаний; научить собственников выстраивать отношения с управляющей компанией, добиваться решения своих проблем в доме, контролировать расходование средств, требовать перерасчета за некачественные услуги; помочь собственникам разобраться, что включает в себя договор управления с управляющей компанией, каков перечень обязательных работ и услуг, как прописать их периодичность и при необходимости внести изменения в договор собственников и управляющей организации; помочь советам МКД в смене управляющей компании в случае нежелания вносить изменения в действующие договоры.

Планируется, что в течение месяца обучение пройдут все представители советов МКД и после этого смогут заключить взаимовыгодный договор со своей управляющей компанией, после чего взаимоотношения станут более «прозрачными» и понятными для обеих сторон.

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