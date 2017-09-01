Как первый российский вуз чуть не стал инквизицией

Историю высшего образования в России обычно считают с основания Московского университета в 1755 году. И его создателей, Михаила Ломоносова и Ивана Шувалова, отлично знаем, и день святой Татьяны 25 января, в который государыня Елизавета Петровна подписала соответствующий указ, отмечаем как День студента.

Но был более старинный вуз, где учился сам Ломоносов — Славяно-греко-латинская академия. Он существует и сегодня, хотя под иным названием. В этом году ему исполняется 330 лет.

Точная дата основания академии неизвестна. Не устраивали предки памятных церемоний открытия с разрезанием ленточек. Но разговор на тему образования, наверно, уместнее всего приурочить к 1 сентября.

Малой известности академии и ее создателей существует одно логичное объяснение: уверенность, что просвещение на Руси началось с Петра I, а раньше ничего здравого и прогрессивного заведомо быть не могло.

Впрочем, имеется одно обстоятельство, мешающее однозначно считать учреждение академии торжеством разума.

Фёдор III Алексеевич

Забытый царь

Хотя фактически академия открылась при царевне Софье, основная заслуга принадлежит Федору Алексеевичу — старшему брату Софьи и Петра.

Из царей и императоров большинство россиян знают того же Петра, Екатерину II, Ивана Грозного, да Александров и Николаев XIX века. Ну, еще убиенного Павла и Алексея Михайловича, при котором Украину присоединили да Стеньке Разину голову отрубили. Остальные прошли бледными тенями, не оставив следа в массовом сознании.

На правлении Алексея Михайловича оканчивается период старой Руси, а годы правления обоих его сыновей, Федора и Петра, принадлежат уже к новой истории. Сергей Соловьев Историк

Федор Алексеевич в моем школьном учебнике истории вовсе не упоминался. Многие думают, что раз Петр был сыном Алексея Михайловича, то сразу после него и воцарился. Была там какая-то заварушка со стрельцами. А что еще за Федор?

Старшего сына и прямого наследника царя Алексея природа обидела здоровьем. Чем конкретно он страдал, нам по неразвитости тогдашней медицины неведомо. Известно лишь, что у него опухали ноги, порой так сильно, что он не мог ходить.

Федор умер в 21 год, пробыв на престоле шесть лет и не оставив детей.

Многие ученые называют его потерянным шансом России.

Интеллектуал на троне

От такого образованного государя, как Федор Алексеевич, Россия вправе была ожидать особых забот о просвещении. К сожалению, кратковременность царствования помешала им обнаружиться в достаточной мере. Дмитрий Иловайский Историк

Петра в цари не готовили, и его образованием занимался вечно полупьяный подъячий Никита Зотов. А воспитанием и обучением старших детей, Федора и Софьи, руководил Симеон Полоцкий — киевский монах, высокообразованный богослов, писатель и полиглот.

Федор свободно владел польским, латынью и древнегреческим. По словам князя Бориса Куракина, молодой царь и его друзья «читали книги в сладость».

Последними словами Федора перед смертью были строки Овидия. Разумеется, царь бредил, но как же они врезались ему в память!

Другой современник писал, что при царе Федоре «на Москве стали волосы стричь, бороды брить, сабли и польские кунтуши носить, школы заводить». Правда, в отличие от Петра, он своим придворным рекомендовал, а не приказывал.

За шесть лет Федор совершил четыре примечательных поступка: упразднил местничество и спалил разрядные книги, казнил протопопа Аввакума, женился по собственному выбору и без соблюдения старых обрядов, и утвердил проект академии.

Ученые греки и русские энтузиасты

Еще при Алексее Михайловиче долго живший в Москве и имевший влияние на царя богослов Паисий Лигарид, митрополит Газы, писал: «Если бы меня спросили, каковы столпы церкви и государства, я бы ответил: во-первых, училища, во-вторых, училища, и в третьих, училища».

Симеон Полоцкий тогда же основал в Москве Спасскую школу для молодых подъячих, вскоре закрытую по требованию патриарха Иоасафа, считавшего Симеона «латинцем».

Решение открыть академию царь Федор, по имеющимся данным, принял в 1679 году по совету Симеона Полоцкого.

Через год Симеон умер. За дело взялся его ученик Сильвестр Медведев.

Федором Алексеевичем наука призывается с практической целью: разница в том, что при Федоре она призывается на служение церкви, а при Петре — на служение государству. Сергей Соловьев Историк

За несколько месяцев до своей смерти в 1682 году Федор Алексеевич утвердил разработанный Медведевым «Академический привилей» с описанием задач, структуры и учебной программы нового заведения.

Продолжительность курса определялась в 12 лет. Предполагалось, помимо богословия, изучать светские гуманитарные науки, латынь и живые европейские языки.

Поступление в академию открывалось для молодежи всех сословий, кроме крепостных крестьян. Успешным, но малоимущим студентам устанавливалась стипендия, которая во времена Ломоносова составляла три копейки в день. Будущий академик покупал на «денежку» (полкопейки) хлеба, на денежку кваса, а остальное тратил на одежду и книги.

«А по совершении свободных учений имут быти пожалованы в чины приличные их разуму, и наше особое милосердие воспримут», — обещал «Привилей» от монаршего имени.

Трудные времена

После смерти Федора Алексеевича наступила, выражаясь по-современному, политическая нестабильность: борьба Милославских с Нарышкиными, «хованщина», два несовершеннолетних формальных царя на специальном двойном троне, первое в истории России женское правление. Правительству сделалось не до академии.

Продолжал хлопотать только Сильвестр Медведев, без которого замысел, скорее всего, не материализовался бы.

Он выписал в Москву ученых греческих богословов, докторов Падуанской академии братьев Иоакима и Софрония Лихудов.

Читайте также Не се ль Минервы росской храм? Чему и как учили в Царскосельском лицее

Пока суд да дело, они начали преподавать в московском Богоявленском монастыре древнегреческий язык и риторику первым семи ученикам, которые могут считаться первыми русскими студентами: Алексею Барсову, Николаю Семенову-Головину, Федору Поликарпову, Федоту Аггееву, Иосифу Афанасьеву, Палладию Рогову (впоследствии ректору академии) и некоему монаху Иову.

При первой возможности Медведев передал правительнице Софье «Привилей» с пояснением: «Академии привилей тебе вручаю, иже любезным твоим братом создан есть».

«Весьма много содействовал деньгами и распоряжениями» также фаворит Софьи, фактический первый министр князь Василий Голицын, которого Лихуды называли «заступником, защитителем, помощником, покровом и прибежищем».

Медведев собрал две тысячи рублей казенных денег и частных пожертвований, на которые было построено двухэтажное каменное здание в Заиконоспасском монастыре. Туда в 1687 году переместились Лихуды, набрав новых студентов и преподавателей. Этот год и считается моментом основания академии.

Университет или инквизиция?

По воле царя Федора и его сотрудников, на академию возлагались не только учебные, но и цензорско-полицейские функции.

Помимо учителей, в штате должны были состоять «блюстители».

Им вменялось в обязанность судить обвиняемых в «хуле на веру православную» и выносить приговоры вплоть до смертной казни; проверять все ввозимые из-за границы книги; выдавать свидетельства о благонадежности иноверцам, перешедшим в православие; проверять иностранцев, желающих заниматься в России преподаванием и книгоизданием.

Верю, что намерения у царя Федора и Сильвестра Медведева были самые лучшие, но слишком много было у академии шансов превратиться в совершенно жуткое учреждение. Андрей Буровский Историк

В самой академии иноверцы не допускались к преподаванию даже светских дисциплин, а православные иноземцы должны были перед началом работы быть «накрепко в вере освидетельствованы».

Предполагалось запретить подданным держать у себя, читать и обсуждать не апробированные блюстителями заграничные книги и нанимать иностранцев в качестве домашних учителей.

Вопреки распространенному мнению, будто Россия, по крайней мере, не знала инквизиции и охоты на ведьм, вольнодумные книги и живых людей в ней тоже сжигали, хотя и в меньших масштабах.

Сложись политическая конъюнктура иначе, академия могла бы превратиться в репрессивный орган, занимающийся в придачу к основной деятельности подготовкой образованных блюстителей.

До наших дней

В 1701 году Петр I своим указом подтвердил статус академии, но в целом интересовался ей мало, поскольку, во-первых, желал насаждать прикладные науки, а во-вторых, не любил ничего, так или иначе связанного с опальной сестрой.

От богословия нас вши заели. Навигационные, математические науки, рудное дело, медицина — это нам нужно. Петр I Царь всея Руси

Тем не менее, академия успешно развивалась. В 1687 году в ней числилось 76 студентов, в том числе 40 дворян и 36 «людей разного чина», в начале XVIII века уже 600, спустя еще век — более полутора тысяч.

Помимо Ломоносова, в ней учились другие известные люди: создатель первого русско-латинского словаря Федор Поликарпов, поэт Антиох Кантемир, автор знаменитого учебника арифметики Леонтий Магницкий, основатель первого в России публичного театра Федор Волков, исследователь Камчатки и Курил Степан Крашенинников, архитектор Василий Баженов, первый русский доктор медицины Петр Постников.

Библиотека академии долго была самой большой в России. С 1701 года при ней существовал студенческий театр.

В 1822 году ее перевели в Троице-Сергиеву лавру и преобразовали в Московскую духовную академию, существующую доныне.

Артем Кречетников,

Русская служба Би-би-си, Москва