Как первый российский вуз чуть не стал инквизицией
Историю высшего образования в России обычно считают с основания Московского университета, но было и более старинное заведение —
Историю высшего образования в России обычно считают с основания Московского университета, но было и более старинное заведение —
Историю высшего образования в России обычно считают с основания Московского университета в 1755 году. И его создателей, Михаила Ломоносова и Ивана Шувалова, отлично знаем, и день святой Татьяны 25 января, в который государыня Елизавета Петровна подписала соответствующий указ, отмечаем как День студента.
Но был более старинный вуз, где учился сам Ломоносов —
Точная дата основания академии неизвестна. Не устраивали предки памятных церемоний открытия с разрезанием ленточек. Но разговор на тему образования, наверно, уместнее всего приурочить к 1 сентября.
Впрочем, имеется одно обстоятельство, мешающее однозначно считать учреждение академии торжеством разума.
Забытый царь
Хотя фактически академия открылась при царевне Софье, основная заслуга принадлежит Федору Алексеевичу — старшему брату Софьи и Петра.
Из царей и императоров большинство россиян знают того же Петра, Екатерину II, Ивана Грозного, да Александров и Николаев XIX века. Ну, еще убиенного Павла и Алексея Михайловича, при котором Украину присоединили да Стеньке Разину голову отрубили. Остальные прошли бледными тенями, не оставив следа в массовом сознании.
На правлении Алексея Михайловича оканчивается период старой Руси, а годы правления обоих его сыновей, Федора и Петра, принадлежат уже к новой истории.
Федор Алексеевич в моем школьном учебнике истории вовсе не упоминался. Многие думают, что раз Петр был сыном Алексея Михайловича, то сразу после него и воцарился. Была там
Старшего сына и прямого наследника царя Алексея природа обидела здоровьем. Чем конкретно он страдал, нам по неразвитости тогдашней медицины неведомо. Известно лишь, что у него опухали ноги, порой так сильно, что он не мог ходить.
Федор умер в 21 год, пробыв на престоле шесть лет и не оставив детей.
Многие ученые называют его потерянным шансом России.
Интеллектуал на троне
От такого образованного государя, как Федор Алексеевич, Россия вправе была ожидать особых забот о просвещении. К сожалению, кратковременность царствования помешала им обнаружиться в достаточной мере.
Петра в цари не готовили, и его образованием занимался вечно полупьяный подъячий Никита Зотов. А воспитанием и обучением старших детей, Федора и Софьи, руководил Симеон Полоцкий — киевский монах, высокообразованный богослов, писатель и полиглот.
Федор свободно владел польским, латынью и древнегреческим. По словам князя Бориса Куракина, молодой царь и его друзья «читали книги в сладость».
Последними словами Федора перед смертью были строки Овидия. Разумеется, царь бредил, но как же они врезались ему в память!
Другой современник писал, что при царе Федоре «на Москве стали волосы стричь, бороды брить, сабли и польские кунтуши носить, школы заводить». Правда, в отличие от Петра, он своим придворным рекомендовал, а не приказывал.
За шесть лет Федор совершил четыре примечательных поступка: упразднил местничество и спалил разрядные книги, казнил протопопа Аввакума, женился по собственному выбору и без соблюдения старых обрядов, и утвердил проект академии.
Ученые греки и русские энтузиасты
Еще при Алексее Михайловиче долго живший в Москве и имевший влияние на царя богослов Паисий Лигарид, митрополит Газы, писал: «Если бы меня спросили, каковы столпы церкви и государства, я бы ответил:
Решение открыть академию царь Федор, по имеющимся данным, принял в 1679 году по совету Симеона Полоцкого.
Через год Симеон умер. За дело взялся его ученик Сильвестр Медведев.
Федором Алексеевичем наука призывается с практической целью: разница в том, что при Федоре она призывается на служение церкви, а при Петре — на служение государству.
За несколько месяцев до своей смерти в 1682 году Федор Алексеевич утвердил разработанный Медведевым «Академический привилей» с описанием задач, структуры и учебной программы нового заведения.
Продолжительность курса определялась в 12 лет. Предполагалось, помимо богословия, изучать светские гуманитарные науки, латынь и живые европейские языки.
Поступление в академию открывалось для молодежи всех сословий, кроме крепостных крестьян. Успешным, но малоимущим студентам устанавливалась стипендия, которая во времена Ломоносова составляла три копейки в день. Будущий академик покупал на «денежку» (полкопейки) хлеба, на денежку кваса, а остальное тратил на одежду и книги.
«А по совершении свободных учений имут быти пожалованы в чины приличные их разуму, и наше особое милосердие воспримут», — обещал «Привилей» от монаршего имени.
Трудные времена
После смерти Федора Алексеевича наступила, выражаясь
Он выписал в Москву ученых греческих богословов, докторов Падуанской академии братьев Иоакима и Софрония Лихудов.
Пока суд да дело, они начали преподавать в московском Богоявленском монастыре древнегреческий язык и риторику первым семи ученикам, которые могут считаться первыми русскими студентами: Алексею Барсову, Николаю
При первой возможности Медведев передал правительнице Софье «Привилей» с пояснением: «Академии привилей тебе вручаю, иже любезным твоим братом создан есть».
«Весьма много содействовал деньгами и распоряжениями» также фаворит Софьи, фактический первый министр князь Василий Голицын, которого Лихуды называли «заступником, защитителем, помощником, покровом и прибежищем».
Медведев собрал две тысячи рублей казенных денег и частных пожертвований, на которые было построено двухэтажное каменное здание в Заиконоспасском монастыре. Туда в 1687 году переместились Лихуды, набрав новых студентов и преподавателей. Этот год и считается моментом основания академии.
Университет или инквизиция?
По воле царя Федора и его сотрудников, на академию возлагались не только учебные, но и
Им вменялось в обязанность судить обвиняемых в «хуле на веру православную» и выносить приговоры вплоть до смертной казни; проверять все ввозимые
Верю, что намерения у царя Федора и Сильвестра Медведева были самые лучшие, но слишком много было у академии шансов превратиться в совершенно жуткое учреждение.
В самой академии иноверцы не допускались к преподаванию даже светских дисциплин, а православные иноземцы должны были перед началом работы быть «накрепко в вере освидетельствованы».
Предполагалось запретить подданным держать у себя, читать и обсуждать не апробированные блюстителями заграничные книги и нанимать иностранцев в качестве домашних учителей.
Сложись политическая конъюнктура иначе, академия могла бы превратиться в репрессивный орган, занимающийся в придачу к основной деятельности подготовкой образованных блюстителей.
До наших дней
В 1701 году Петр I своим указом подтвердил статус академии, но в целом интересовался ей мало, поскольку,
От богословия нас вши заели. Навигационные, математические науки, рудное дело, медицина — это нам нужно.
Тем не менее, академия успешно развивалась. В 1687 году в ней числилось 76 студентов, в том числе 40 дворян и 36 «людей разного чина», в начале XVIII века уже 600, спустя еще век — более полутора тысяч.
Помимо Ломоносова, в ней учились другие известные люди: создатель первого
Библиотека академии долго была самой большой в России. С 1701 года при ней существовал студенческий театр.
В 1822 году ее перевели в
Артем Кречетников,
Русская служба