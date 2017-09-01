Экспериментальную технологию утепления домов испытают в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, подрядчиками решено было использовать пенополистирольную теплопанель.

«Первоначально задумывалось просто отштукатурить этот здание, однако мы столкнулись с рядом проблем — это большие завалы на стенах и плохо отбиваемая плитка на панели. Поэтому мы предложили использовать термопанель, которая представляет собой пенополистирольную плиту с декоративной защитой из мелкозернистого бетона с облицовкой из природного камня», — сообщил инженер организации эксплуатации ремонта зданий, сооружений в строительной фирме «ПроектСтройСиб» Роман Ванышев.

По данным регионального фонда капремонта, такой способ отделки фасадов позволит существенно сократить время работ по утеплению. «Кроме того, применение этой технологии увеличивает теплоизоляцию здания, что положительным образом скажется на снижении расходов на отопление», — отметили в фонде.

Всего стоимость ремонта фасада дома составила приблизительно 7,5 млн рублей. При этом жители собрали 563 тыс. рублей. Недостающую сумму на условиях возвратности в соответствии с действующим законодательством выделил фонд капитального ремонта Нижегородской области.

«Сегодня, процесс работы капитального ремонта имеет определенную динамику, но затяжная весна и два дождливых месяца лета дали небольшой сбой. Мы взяли на себя обязательства на два года — войти в нормальную стабильную работу. Таким образом, по программе ежегодно мы должны проводить ремонт примерно 700−750 домов — это вполне подъемно и реально», — об этом отметил и.о. гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Владимир Челомин.