Центр Воронежа перекроют на 3 дня из-за военной присяги курсантов

Источник: mil.ru

Воронежские власти перекроют центр города из-за военной присяги курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина 1, 7 и 10 сентября. Временные ограничения повлекут за собой запрет парковки транспорта на площади Ленина, а также изменение схемы движения общественного транспорта. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в пятницу, 1 сентября.

Как рассказали в горадминистрации, 1 и 7 сентября с 7:00 до 22:00 будет запрещена парковка транспорта на площади Ленина (со стороны Воронежского театра оперы и балета и со стороны областной библиотеки имени Никитина), а также на улице Плехановской (от улицы Кирова до улицы Станкевича). В эти же дни с 18:50 до 22:00 будет перекрыто движение по площади Ленина. Автомобилисты не смогут проехать со стороны Воронежского театра оперы и балета и со стороны Никитинской библиотеки, а также по улице Плехановской (вдоль Кольцовского сквера).

В субботу, 9 сентября, состоится сама присяга курсантов. В этот день с 7:00 до 13:00 будет запрещена парковка на площади Ленина, со стороны областной библиотеки имени, вдоль Кольцовского сквера и улице Платонова. А с 8:00 до 13:00 власти закроют движение по площади Ленина, улице Плехановской. Кроме того будет ограничено движение по площади Ленина от магазина «Утюжок» до Дворца бракосочетаний.

На три дня изменится и маршрут общественного транспорта. Движение автобусов 1 и 7 сентября с 18:50 до 22:00 будет направлено:

— №№ 22, 49м — с проспекта Революции по улице Пушкинской; в обратном направлении — с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам;.

— №№ 3, 5, 20, 20 м, 25а, 50, 52, 70а, 70 м, 88, 88а, 104 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 39 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади; в обратном направлении — по Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;.

— №№ 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам;.

— №№ 1кс, 93 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам;.

— №№ 1кв, 77к — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 64 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Никитинской, Плехановской, далее по маршруту;.

— № 9ка — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;.

— № 9кс — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту;.

— №№ 37, 49, 49а, 105, 125, 125а — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— №№ 5а, 27, 69 т, 80 — с Университетской площади по улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 23к — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;.

— № 33к — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.

Движение троллейбусных маршрутов 1 и 7 сентября с 18:50 до 22:00, а также 9 сентября с 8:00 до 13:00 будет направлено:

— № 7 — с улицы Плехановской по улицам Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;.

— № 8 — с улицы Степана Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение), после чего — в обратном направлении.

Движение автобусных маршрутов 9 сентября с 8:00 до 13:00 будет направлено:

— №№ 3, 5, 50, 88а, 104 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— №№ 20, 20 м, 52, 70а, 70 м, 88 — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 25а — с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;.

— № 39 — с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;.

— №№ 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам;.

— №№ 1кс, 93 — с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам;.

— №№ 1кв, 77к — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 64 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Никитинской, Плехановской, далее по маршруту;.

— № 9ка — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;.

— № 9кс — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту;.

— №№ 49, 49а, 105, 125, 125а — с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 37 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;.

— №№ 5а, 27, 69 т, 80 — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;.

— № 23к — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;.

— № 33к — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.

Мэрия Воронежа попросили автомобилистов заранее выбирать альтернативные пути объезда во избежание пробок.