Одежду и тухлую черную икру вез россиянин контрабандой через границу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Крупную партию одежды и 20 килограммов испорченной черной икры нашли ошмянские таможенники в грузовой машине из Калининграда, которая по документам перевозила заменитель молочного жира, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном таможенном комитете Беларуси.

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Контрабандный товар был выявлен в ПП «Котловка» в фуре, которая ехала на территорию России.

«Среди законно перевозимого товара обнаружена коммерческая партия новой женской и детской одежды и кожаных сумок. Кроме того, в грузовом отсеке автомобиля была черная икра», — сказали в ГТК.

Эксперт Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии установил, что икра оказалась испорченной, поэтому она будет уничтожена. Одежда и сумки, общая стоимость которых составила около 32 тысяч долларов США, изъяты.