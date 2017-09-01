Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14День знаний в российских школах
19:19 (мск), источник: Sputnik.by

Одежду и тухлую черную икру вез россиянин контрабандой через границу

Икру утилизируют, а одежду, стоимость которой составила около 32 тысяч долларов, изъяли.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Крупную партию одежды и 20 килограммов испорченной черной икры нашли ошмянские таможенники в грузовой машине из Калининграда, которая по документам перевозила заменитель молочного жира, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Читайте также
Терапевт из Бреста за взятки приговорена к 4 годам лишения свободы

Контрабандный товар был выявлен в ПП «Котловка» в фуре, которая ехала на территорию России.

«Среди законно перевозимого товара обнаружена коммерческая партия новой женской и детской одежды и кожаных сумок. Кроме того, в грузовом отсеке автомобиля была черная икра», — сказали в ГТК.

Эксперт Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии установил, что икра оказалась испорченной, поэтому она будет уничтожена. Одежда и сумки, общая стоимость которых составила около 32 тысяч долларов США, изъяты.

По факту таможней начат в отношении водителя был начат административный процесс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Николай Лукашенко пришел на школьную линейку 1 сентября
Солодуха, Лазарев и Зара: как звезды поздравили детей с 1 сентября
Путин рассказал, кто станет властелином мира
В Кремле прокомментировали закрытие диппредставительств в США
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Тарасова нашла виновного в допинговых проблемах России
Рейтинг программы Малахова «Прямой эфир» стремительно падает
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Самый высокий песочный замок в мире построили в Германии
Спорт
Арабское лето: финансовая диктатура Ближнего Востока в футболе Трансферное окно в Европе этим арабским летом не закрылось — оно разбилось вдребезги. Подводим его итоги
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь