Влад Плахотнюк посетил школу, в которой учился

Источник: Publika.md

На праздничной линейке побывал председатель Демпартии Влад Плахотнюк, окончивший эту школу. Он увиделся с учителями, поговорил со школьниками и даже снова сел за парту.

Так в Грозештах принято: дорогих гостей встречают хлебом-солью. В лицее, который сейчас называется «Прометей», Влад Плахотнюк отучился десять лет. Первую учительницу он в толпе заметил сразу.

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Елизавете Строевич уже 88, выучила она сотни детей. Каким был Влад Плахотнюк, помнит отлично. В первый класс он пришел, умея читать и писать.

«Был дисциплинированным, послушным, много читал. Всегда был старательным, опрятным», — сказала первая учительница Влада Плахотнюка Елизавета Строевич.

Елена Добзеу, которая преподавала Владу Плахотнюку румынский язык и литературу, рассказывает — мальчик всегда носил с собой книги.

«На уроках математики Влад клал книгу на колени и пока кто-то был у доски быстро решал задачу и возвращался к чтению. Он никогда не тратил времени впустую», — сообщила учительница румынского языка и литературы Елена Добезу.

Школу нынешний лидер ДПМ закончил с золотой медалью. Это, по его словам, — во многом заслуга отца, который десятки лет преподавал в этой школе историю.

«Благодаря моему отцу и особенно благодаря его присутствию в школе я был очень дисциплинированным и организованным. Признаю, что именно он мотивировал меня учится на отлично», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Школьников политик призвал следовать своему примеру. А у 12-тиклассников есть дополнительный стимул — фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс» оплатит высшее образование для 10-ти лучших выпускников лицея «Прометей».

«Он сделал для нас много хорошего, это нас вдохновляет хорошо учиться и настраивает на успешную карьеру. Но мы никогда не забудем о родных местах».

Кабинету информатики политик подарил 20 новеньких ноутбуков и интерактивную доску.

Снова за парту Влад Плахатнюк сел и в кабинете музыки. Тут ему составили компанию. А в кабинете труда лидер ДПМ даже нашёл станок, за котором когда-то работал.