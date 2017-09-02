Влад Плахотнюк посетил школу, в которой учился
В лицее села Грозешты Ниспоренского района сегодня встречали особого гостя.
В лицее села Грозешты Ниспоренского района сегодня встречали особого гостя.
На праздничной линейке побывал председатель Демпартии Влад Плахотнюк, окончивший эту школу. Он увиделся с учителями, поговорил со школьниками и даже снова сел за парту.
Так в Грозештах принято: дорогих гостей встречают
Елизавете Строевич уже 88, выучила она сотни детей. Каким был Влад Плахотнюк, помнит отлично. В первый класс он пришел, умея читать и писать.
«Был дисциплинированным, послушным, много читал. Всегда был старательным, опрятным», — сказала первая учительница Влада Плахотнюка Елизавета Строевич.
Елена Добзеу, которая преподавала Владу Плахотнюку румынский язык и литературу, рассказывает — мальчик всегда носил с собой книги.
«На уроках математики Влад клал книгу на колени и пока
Школу нынешний лидер ДПМ закончил с золотой медалью. Это, по его словам, — во многом заслуга отца, который десятки лет преподавал в этой школе историю.
«Благодаря моему отцу и особенно благодаря его присутствию в школе я был очень дисциплинированным и организованным. Признаю, что именно он мотивировал меня учится на отлично», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.
Школьников политик призвал следовать своему примеру. А у 12-тиклассников есть дополнительный стимул — фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс» оплатит высшее образование для 10-ти лучших выпускников лицея «Прометей».
«Он сделал для нас много хорошего, это нас вдохновляет хорошо учиться и настраивает на успешную карьеру. Но мы никогда не забудем о родных местах».
Кабинету информатики политик подарил 20 новеньких ноутбуков и интерактивную доску.
Снова за парту Влад Плахатнюк сел и в кабинете музыки. Тут ему составили компанию. А в кабинете труда лидер ДПМ даже нашёл станок, за котором
Поездка политика в родное село закончилась уже традиционными селфи. В лицее села Грозешты учатся 303 школьника.