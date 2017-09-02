Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Беременную Светлану Светикову довели до истерики
Собчак ответила на статью о планах сделать ее соперницей Путина
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
00:06 (мск), источник: Publika.md

Влад Плахотнюк посетил школу, в которой учился

В лицее села Грозешты Ниспоренского района сегодня встречали особого гостя.

Источник: Publika.md

На праздничной линейке побывал председатель Демпартии Влад Плахотнюк, окончивший эту школу. Он увиделся с учителями, поговорил со школьниками и даже снова сел за парту.

Так в Грозештах принято: дорогих гостей встречают хлебом-солью. В лицее, который сейчас называется «Прометей», Влад Плахотнюк отучился десять лет. Первую учительницу он в толпе заметил сразу.

Читайте также
Молдавская блогерша пришла на свадьбу в траурном платье

Елизавете Строевич уже 88, выучила она сотни детей. Каким был Влад Плахотнюк, помнит отлично. В первый класс он пришел, умея читать и писать.

«Был дисциплинированным, послушным, много читал. Всегда был старательным, опрятным», — сказала первая учительница Влада Плахотнюка Елизавета Строевич.

Елена Добзеу, которая преподавала Владу Плахотнюку румынский язык и литературу, рассказывает — мальчик всегда носил с собой книги.

«На уроках математики Влад клал книгу на колени и пока кто-то был у доски быстро решал задачу и возвращался к чтению. Он никогда не тратил времени впустую», — сообщила учительница румынского языка и литературы Елена Добезу.

Школу нынешний лидер ДПМ закончил с золотой медалью. Это, по его словам, — во многом заслуга отца, который десятки лет преподавал в этой школе историю.

«Благодаря моему отцу и особенно благодаря его присутствию в школе я был очень дисциплинированным и организованным. Признаю, что именно он мотивировал меня учится на отлично», — заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Школьников политик призвал следовать своему примеру. А у 12-тиклассников есть дополнительный стимул — фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс» оплатит высшее образование для 10-ти лучших выпускников лицея «Прометей».

«Он сделал для нас много хорошего, это нас вдохновляет хорошо учиться и настраивает на успешную карьеру. Но мы никогда не забудем о родных местах».

Кабинету информатики политик подарил 20 новеньких ноутбуков и интерактивную доску.

Снова за парту Влад Плахатнюк сел и в кабинете музыки. Тут ему составили компанию. А в кабинете труда лидер ДПМ даже нашёл станок, за котором когда-то работал.

Поездка политика в родное село закончилась уже традиционными селфи. В лицее села Грозешты учатся 303 школьника.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России
Над консульством в Сан-Франциско заметили черный дым
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Американская теннисистка Серена Уильямс родила дочку
Рейтинг программы Малахова «Прямой эфир» стремительно падает
В Париже эвакуировали Эйфелеву башню из-за вероятного террориста
Самый высокий песочный замок в мире построили в Германии
Спорт
ЦСКА нанес «Авангарду» первое поражение в чемпионате КХЛ Голы в составе победителей забили Кирилл Капризов, Роман Любимов и Джефф Плэтт. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин провел первый в сезоне матч «на ноль»
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь