«Беременная» фотосессия с пчелами поразила интернет
Американка по имени Эмили Мюллер, работающая пчеловодом, приняла участие в уникальной фотосессии, посвященной беременности и ее маленьким друзьям — пчелам.
Американка по имени Эмили Мюллер, работающая пчеловодом, приняла участие в уникальной фотосессии, посвященной беременности и ее маленьким друзьям — пчелам.
Необычные фотографии женщина опубликовала в Facebook, каждая из них набрала тысячи лайков.
Беременная четвертым ребенком Мюллер решила сфотографироваться с пчелами, потому они являются частью ее жизни. Фотограф Кендра Дами честно признался, что получил такой запрос первый раз за все время, что он работает с беременными.
Многие пользователи соцсети выразили беспокойство о здоровье женщины и ребенка: они отметили, что эта фотосессия была очень опасной затеей. Другие же оценили креативный подход и художественные снимки.
«Это мой худший кошмар», — призналась Меган Блэкли.
«Я уверена, что она в безопасности, но это очень странное фото», — отметила Хэзер Карлсон.
«Занимайтесь любовью, а не медом», — пошутила Эбони Томпсон.