«Беременная» фотосессия с пчелами поразила интернет

Необычные фотографии женщина опубликовала в Facebook, каждая из них набрала тысячи лайков.

Беременная четвертым ребенком Мюллер решила сфотографироваться с пчелами, потому они являются частью ее жизни. Фотограф Кендра Дами честно признался, что получил такой запрос первый раз за все время, что он работает с беременными.

Многие пользователи соцсети выразили беспокойство о здоровье женщины и ребенка: они отметили, что эта фотосессия была очень опасной затеей. Другие же оценили креативный подход и художественные снимки.

«Это мой худший кошмар», — призналась Меган Блэкли.

«Я уверена, что она в безопасности, но это очень странное фото», — отметила Хэзер Карлсон.