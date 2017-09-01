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17:47 (мск), источник: Российская газета

«Беременная» фотосессия с пчелами поразила интернет

Американка по имени Эмили Мюллер, работающая пчеловодом, приняла участие в уникальной фотосессии, посвященной беременности и ее маленьким друзьям — пчелам.

Необычные фотографии женщина опубликовала в Facebook, каждая из них набрала тысячи лайков.

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Беременная четвертым ребенком Мюллер решила сфотографироваться с пчелами, потому они являются частью ее жизни. Фотограф Кендра Дами честно признался, что получил такой запрос первый раз за все время, что он работает с беременными.

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Многие пользователи соцсети выразили беспокойство о здоровье женщины и ребенка: они отметили, что эта фотосессия была очень опасной затеей. Другие же оценили креативный подход и художественные снимки.

«Это мой худший кошмар», — призналась Меган Блэкли.

«Я уверена, что она в безопасности, но это очень странное фото», — отметила Хэзер Карлсон.

«Занимайтесь любовью, а не медом», — пошутила Эбони Томпсон.

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