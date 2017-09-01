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1 сентября, источник: Publika.md

На трех столичных предприятиях, продающих квас и фастфуд, устроили обыски

Масштабные обыски устроили сегодня на трех столичных предприятиях, продающих квас, фастфуд, фрукты и овощи.

Источник: Publika.md

Теневого владельца фирм задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Грозит ему до шести лет тюрьмы.

Проводили обыски сотрудники Прокуратуры по особым делам. Участвовали в операции и специалисты муниципального Агентства продовольственной безопасности. Они выяснили, что квас, который продавали по всему Кишиневу, производили в антисанитарных условиях.

«Нарушений много: котлы старые, нет мойки, склада. Обнаружены грубые нарушения санитарных норм. Это по сути подпольный цех по производству кваса», — сообщил инспектор муниципального АПБ Виталий Долганюк.

Изъяли при обысках образцы сырья, бухгалтерские документы и наличные — 30 тысяч леев. Теневого владельца фирм задержали на 72 часа. Администратора всех трех предприятий ищут. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«95% доходов не было отражено в бухгалтерских отчетах этих предприятий. Ущерб, нанесенный бюджету, предварительно оценивается больше чем в полмиллиона леев», — сказал прокурор ПБОПОД Виталий Кишкэ.

Выяснилось также, что киоски, где продавали фастфуд, фрукты и овощи, были незаконно подключены к линиям электропередач. Только за это администратору грозит штраф в 92 тысячи леев. А задержанный предприниматель ранее уже был судим.

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