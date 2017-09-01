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18:09 (мск), источник: РИА Крым

Лето не прощается: в выходные в Крыму воздух прогреется до +33, море — до +24

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). В выходные дни в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Так, в субботу температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28. При этом в Симферополе столбики термометров днем достигнут отметки +27, а в Севастополе не поднимутся выше +24. Юго-западный ветер на полуострове будет дуть с силой 8−13 м/с.

В воскресенье ночью воздух будет прогрет до +10…+15 градусов, а днем — до +28…+33. В крымской столице дневная температура воздуха составит +30…+32 градуса, а в Севастополе — +24…+26.

Черное море у берегов Евпатории и Черноморского прогрето до +21 градуса, Севастополя — до +21…+22, Алушты, Феодосии и Карадага — до +23, Ялты — до +24. Температура воды в Керченском проливе и Азовском море достигает отметки +22.

Стоит отметить, что по сравнению с началом недели температура вода у побережья Крыма изменилась незначительно, местами всего на один градус.

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