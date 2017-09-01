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18:36 (мск), источник: РИА Новости

Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Астероид Florence размером с небольшой город, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетел мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии в 7 миллионов километров, не причинив вреда, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов.

Источник: NASA

«Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети “Мастер”, сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой», — сказал ученый.

По его словам, астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.
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Как уточнил старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызвало интерес астрономов всего мира. «Событие уникальное, в том смысле что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью. Ничего страшного в его приближении не было, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился», — сказал ученый.

По мнению Сурдина, любой астероид интересен, потому что несет в себе вещества, из которого складывались большие планеты. «Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды — это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли», — отметил он.

Ученый заверил, что расстояние в 7 миллионов километров достаточно большое, поэтому опасности Florence для землян не представлял.

Это все-таки расстояние в 18 раз большее, чем от Земли до Луны, тут он промахнется наверняка. Но у него такая орбита, что он приближается к Земле время от времени, раз в несколько тысячелетий, но никогда не пересекает орбиту Земли, а значит, не может ударить по нашей планете.
Владимир Сурдин
Старший научный сотрудник ГАИШ

Как ранее информировало NASA, Florence стал крупнейшим астероидом из числа приближавшихся на подобное расстояние к Земле, который выявлен программой NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алесандр Петров
А так надеялись на апокалипсис ! А он , с..а , мимо !
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