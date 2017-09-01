Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Источник: NASA

«Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети “Мастер”, сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой», — сказал ученый.

По его словам, астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Как уточнил старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызвало интерес астрономов всего мира. «Событие уникальное, в том смысле что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью. Ничего страшного в его приближении не было, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился», — сказал ученый.

По мнению Сурдина, любой астероид интересен, потому что несет в себе вещества, из которого складывались большие планеты. «Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды — это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли», — отметил он.

Ученый заверил, что расстояние в 7 миллионов километров достаточно большое, поэтому опасности Florence для землян не представлял.

Это все-таки расстояние в 18 раз большее, чем от Земли до Луны, тут он промахнется наверняка. Но у него такая орбита, что он приближается к Земле время от времени, раз в несколько тысячелетий, но никогда не пересекает орбиту Земли, а значит, не может ударить по нашей планете. Владимир Сурдин Старший научный сотрудник ГАИШ