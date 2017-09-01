Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
Названа главная причина смерти во время секса
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Названы специальности, на которые сложнее всего поступить в вузы
Bloomberg обнаружил в Японии нового миллиардерa
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14День знаний в российских школах
19:00 (мск), источник: Газета.Ру

Рейтинг программы Малахова на «России 1» стремительно падает

Как стало известно «Газете.Ru», рейтинг и доля аудитории программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» демонстрируют резкое падение.

Источник: РИА "Новости"

Если в понедельник передача ушедшего с Первого канала телеведущего собрала по Москве рейтинг 5,4% и долю аудитории 21,9%, то уже во вторник показатели были 3,9% и 17,2% соответственно, в среду — 2,3% и 11,4%, а в четверг — 2% и 9,2%.

Читайте также
Малахов в открытом письме выразил благодарность Эрнсту

«Прямой эфир» по России в понедельник собрал рейтинг 5,1% и долю аудитории 20,8%, во вторник — 3,2% и 13,7% соответственно, в среду — 3,2% и 14,1%. Информация по четвергу еще не доступна.

Данные предоставлены Mediascope (зрители старше 4 лет, по России — города свыше 100 тыс. жителей).

Рейтинг (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.

Доля аудитории (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Наталья Куликова
Перенесите время передачи Малахова с 18.00 на чуть позднее - 19.30-20.00 - и рейтинг начнет увеличиваться. В 18.00 его никто не смотрит - еще никого нет...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
Путин рассказал, кто станет властелином мира
В Кремле прокомментировали закрытие диппредставительств в США
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Тарасова нашла виновного в допинговых проблемах России
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Самый высокий песочный замок в мире построили в Германии
Спорт
Арабское лето: финансовая диктатура Ближнего Востока в футболе Трансферное окно в Европе этим арабским летом не закрылось — оно разбилось вдребезги. Подводим его итоги
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь