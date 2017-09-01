Рейтинг программы Малахова на «России 1» стремительно падает

Источник: РИА "Новости"

Если в понедельник передача ушедшего с Первого канала телеведущего собрала по Москве рейтинг 5,4% и долю аудитории 21,9%, то уже во вторник показатели были 3,9% и 17,2% соответственно, в среду — 2,3% и 11,4%, а в четверг — 2% и 9,2%.

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«Прямой эфир» по России в понедельник собрал рейтинг 5,1% и долю аудитории 20,8%, во вторник — 3,2% и 13,7% соответственно, в среду — 3,2% и 14,1%. Информация по четвергу еще не доступна.

Данные предоставлены Mediascope (зрители старше 4 лет, по России — города свыше 100 тыс. жителей).

Рейтинг (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.