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21:06 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: ДТП с матрасом произошло в Слуцке

Курьезный случай произошел в Слуцке: очевидцы сняли, как два местных жителя перевозили на тележке по проезжей части матрас. Смотрите кадры с места «ДТП».

Источник: Sputnik.by

Видео было опубликовано на YouTube 1 сентября, необычное транспортное средство сняли горожане на мобильный телефон.

«С правильной полосы поворачивают. Даже без регистрационных номеров», — комментируют очевидцы происходящее на перекрестке.

Потом матрас попал в ДТП — мужчины, его перевозившие, задели стоящий автомобиль. Машина повреждений не получила, и сллуччане продолжили свой путь.

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