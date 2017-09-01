Видеофакт: ДТП с матрасом произошло в Слуцке
Курьезный случай произошел в Слуцке: очевидцы сняли, как два местных жителя перевозили на тележке по проезжей части матрас. Смотрите кадры с места «ДТП».
Курьезный случай произошел в Слуцке: очевидцы сняли, как два местных жителя перевозили на тележке по проезжей части матрас. Смотрите кадры с места «ДТП».
Видео было опубликовано на YouTube 1 сентября, необычное транспортное средство сняли горожане на мобильный телефон.
«С правильной полосы поворачивают. Даже без регистрационных номеров», — комментируют очевидцы происходящее на перекрестке.
Потом матрас попал в ДТП — мужчины, его перевозившие, задели стоящий автомобиль. Машина повреждений не получила, и сллуччане продолжили свой путь.