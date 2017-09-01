Самый высокий песочный замок в мире построили в Германии
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Замок из песка, построенный в немецком городе Дуйсбург, попал в книгу рекордов Гиннесса, передает в пятницу агентство Associated Press.
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Замок из песка, построенный в немецком городе Дуйсбург, попал в книгу рекордов Гиннесса, передает в пятницу агентство Associated Press.
Высота замка составляет 16,68 метров (это примерно высота пятиэтажного дома), для его строительства были использованы 3,5 тонны песка.
Ранее представитель книги рекордов Гиннесса Джек Брокбэнк заявил, что зарегистрировал возведенный песочный замок как самый высокий в мире. Предыдущий рекорд высоты песочного замка составлял 14,84 м.
Ожидается, что замок в Дуйсбурге простоит как минимум до 24 сентября.