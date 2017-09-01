Немцова признали отцом сына Ифтоди

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«Исковые требования удовлетворены», — заявила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Решение основано на результатах генетической экспертизы.

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Истец подтвердила, что полностью довольна таким завершением дела. «Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается», — отметила Ифтоди.

Ответчиками в ходе процесса проходили дети Бориса Немцова — Антон, Жанна и Диана, а также две его гражданские жены — Екатерина Одинцова и Ирина Королева.

В апреле тот же суд отказал в удовлетворении иска и Мосгорсуд признал это решение законным. Однако затем было решено рассмотреть дело по-новому.

В марте Ифтоди направляла в суд ходатайство об эксгумации тела Немцова за свой счет для проведения генетической экспертизы, но ей было отказано.