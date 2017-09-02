Электричку между Воронежем и Россошью вернут 8 сентября

Время отправления пригородного поезда со станции «Придача» — 18:40. Электричка проследует с остановками «Машмет», «Колодезная», «Давыдовка», «Лиски», «Евдаково», «Подгорное» и прибудет в Россошь в 21:47. Полное расписание маршрута можно посмотреть на сайте ППКЧ.