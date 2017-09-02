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10:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Электричку между Воронежем и Россошью вернут 8 сентября

Электричка № 6002 «Придача-Россошь» начнет курсировать с пятницы, 8 сентября, сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании «Черноземье» (ППКЧ). Состав будет курсировать по пятницам.

Источник: РИА "Воронеж"

Время отправления пригородного поезда со станции «Придача» — 18:40. Электричка проследует с остановками «Машмет», «Колодезная», «Давыдовка», «Лиски», «Евдаково», «Подгорное» и прибудет в Россошь в 21:47. Полное расписание маршрута можно посмотреть на сайте ППКЧ.

Электричку «Придача-Россошь» отменили 26 мая 2017 года из-за снижения пассажиропотока. Пригородный поезд не ходил все лето.

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