Молдавская блогерша пришла на свадьбу в траурном платье
Молдавская блогерша пришла на свадьбу в платье черного цвета — зачем.
Молдавская блогерша пришла на свадьбу в платье черного цвета — зачем.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Популярная молдавская блогерша Валерия Канцыр, видимо, решила пренебречь свадебными традициями, а именно претворить их в жизнь с точностью до наоборот.
Вместе со своим возлюбленным она устроила фотосессию, на которую пришла… в черном платье и с черными воздушными шарами в руках.
Однако этот ход вызвал бурю позитивных эмоций у друзей и подписчиков Валерии.