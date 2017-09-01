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1 сентября, источник: Sputnik.md

Молдавская блогерша пришла на свадьбу в траурном платье

Молдавская блогерша пришла на свадьбу в платье черного цвета — зачем.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Популярная молдавская блогерша Валерия Канцыр, видимо, решила пренебречь свадебными традициями, а именно претворить их в жизнь с точностью до наоборот.

Вместе со своим возлюбленным она устроила фотосессию, на которую пришла… в черном платье и с черными воздушными шарами в руках.

Однако этот ход вызвал бурю позитивных эмоций у друзей и подписчиков Валерии.

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