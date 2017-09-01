Шуфутинский признался в любви к песне «Третье сентября»

Источник: РИА "Новости"

«Песня удалась, я ее полюбил с первого взгляда, как говорится, и с тех пор пою с удовольствием. Не проходит практически ни одного концерта, где бы я ее не спел, потому что ее всегда просят», — поведал Шуфутинский.

Исполнитель отметил, что за 24 года с момента выхода композиции на нее было выпущено множество каверов, в том числе вирусный ролик с рэпером Риком Россом.

Стихи к «Третьему сентября» написал композитор и певец Игорь Николаев. Автором музыки выступил продюсер Игорь Крутой.

Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году. Песня приобрела популярность среди интернет-пользователей — каждый год 3 сентября соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и горящие рябины, о которых поет шансонье.

69-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября» он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».