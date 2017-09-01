Источник: гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу в 17:10 мск в полицию поступила информация об обнаружении тела 41-летнего мужчины в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде. Проводится проверка в соответствии с действующим законодательством», — сообщил собеседник агентства.

Там отметили, что сотрудники полиции при выезде на место происшествия в ходе осмотра тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

СК начал проверку по факту смерти Горчева. «При визуальном осмотре видимых следов, связанных с криминальным характером смерти, не обнаружено. Причины смерти будут установлены в ходе судмедэкспертизы. По данному факту проводится проверка», — сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По словам собеседника агентства, 40-летний мужчина не выходил на связь, его родственники забеспокоились и к нему в квартиру в Красногвардейском проезде, 15 приехал отец. «Он обнаружил тело сына в ванной комнате», — уточнили в ГСУ.