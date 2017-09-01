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21:22 (мск), источник: ТАСС

Источник: гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Курортов Северного Кавказа Олег Горчев найден мертвым в своей квартире в комплексе «Москва-Сити». Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, смерть носит ненасильственный характер.

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу в 17:10 мск в полицию поступила информация об обнаружении тела 41-летнего мужчины в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде. Проводится проверка в соответствии с действующим законодательством», — сообщил собеседник агентства.

Там отметили, что сотрудники полиции при выезде на место происшествия в ходе осмотра тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

СК начал проверку по факту смерти Горчева. «При визуальном осмотре видимых следов, связанных с криминальным характером смерти, не обнаружено. Причины смерти будут установлены в ходе судмедэкспертизы. По данному факту проводится проверка», — сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По словам собеседника агентства, 40-летний мужчина не выходил на связь, его родственники забеспокоились и к нему в квартиру в Красногвардейском проезде, 15 приехал отец. «Он обнаружил тело сына в ванной комнате», — уточнили в ГСУ.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной смерти Горчева мог стать несчастный случай.

Олег Горчев о горнолыжных курортах и частных инвестициях
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2 июня© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Р.Х. Ханзяров 8-мкр Митино
А что он в Москве-то потерял?!?
Он же должен был на курорте находится!?!
Или он, как Абрамович, который чукчами из Англии руководил ...
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