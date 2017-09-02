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10:17 (мск), источник: Sputnik.by

Подписан контракт на проведение в Минске в 2019 году вторых Евроигр

От Беларуси подписи под документом поставили мэр Минска, министр спорта и первый вице-президент НОК.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Церемония подписания контракта между Минском и Европейскими олимпийскими комитетами на проведение вторых Европейских игр состоялась в белорусской столице 1 сентября, сообщили Sputnik в Национальном олимпийском комитете.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске в 2019 году на нескольких площадках — Минск-Арене, обновленном стадионе «Динамо», Чижовка-Арене и других.

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По информации НОК, со стороны Минска подпись под контрактом поставил минский мэр Андрей Шорец, глава Минспорта Александр Шамко и первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, со стороны ЕОК — и.о. президента этой организации Янез Кочианчич, директор фонда вторых Евроигр Георгий Катулин, генсек ЕОК Рафаэле Паньоцци.

Минск был выбран столицей II Евроигр в октябре 2016 года на заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу провести первенство на высочайшем уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около четырех тысяч спортсменов. В программу будут включены 15 видов спорта.

Первые Европейские игры прошли в Баку в 2015 году. Белорусские спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла седьмое место.

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