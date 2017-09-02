Подписан контракт на проведение в Минске в 2019 году вторых Евроигр
От Беларуси подписи под документом поставили мэр Минска, министр спорта и первый
От Беларуси подписи под документом поставили мэр Минска, министр спорта и первый
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Церемония подписания контракта между Минском и Европейскими олимпийскими комитетами на проведение вторых Европейских игр состоялась в белорусской столице 1 сентября, сообщили Sputnik в Национальном олимпийском комитете.
Вторые Европейские игры пройдут в Минске в 2019 году на нескольких площадках —
По информации НОК, со стороны Минска подпись под контрактом поставил минский мэр Андрей Шорец, глава Минспорта Александр Шамко и первый
Минск был выбран столицей II Евроигр в октябре 2016 года на заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу провести первенство на высочайшем уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около четырех тысяч спортсменов. В программу будут включены 15 видов спорта.
Первые Европейские игры прошли в Баку в 2015 году. Белорусские спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла седьмое место.