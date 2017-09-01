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22:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта тайна происхождения жизни

Добытые с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) пробы доказали, что отдельные виды бактерий способны выживать в условиях смертельной радиации открытого космоса, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление сделал глава будущей экспедиции на МКС — космонавт Александр Мисуркин. По его мнению, именно благодаря попаданию этих бактерий на Землю могла зародиться жизнь.

«И когда собирал образцы, я думал: ну что там может быть живого? Какая биологическая там жизнь может быть? И вдруг оказалось, что она есть!» — рассказал Мисуркин.

По его словам, «сам факт того, что что-то смогло выжить в открытом космосе, говорит о том, что если микроорганизмы в состоянии это пережить, то, возможно, сама жизнь на Земле появилась таким же образом».

В ходе новой экспедиции на МКС космонавт рассчитывает совершить выход в открытый космос и собрать новые жизнестойкие формы бактерий.

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