Раскрыта тайна происхождения жизни

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Соответствующее заявление сделал глава будущей экспедиции на МКС — космонавт Александр Мисуркин. По его мнению, именно благодаря попаданию этих бактерий на Землю могла зародиться жизнь.

«И когда собирал образцы, я думал: ну что там может быть живого? Какая биологическая там жизнь может быть? И вдруг оказалось, что она есть!» — рассказал Мисуркин.

По его словам, «сам факт того, что что-то смогло выжить в открытом космосе, говорит о том, что если микроорганизмы в состоянии это пережить, то, возможно, сама жизнь на Земле появилась таким же образом».