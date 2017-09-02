МКС помогла раскрыть тайну появления жизни на Земле

Источник: БЕЛТА

Пробы, взятые с внешней обшивки корпуса Международной космической станции, доказали, что некоторые виды бактерий могут переносить воздействие космической радиации. Об этом сообщил ряд информагентств.

Как считает космонавт Александр Мисуркин, глава будущей экспедиции на МКС, благодаря попаданию на Землю таких бактерий на ней могла зародиться жизнь.

Мисуркин и сам был удивлен, обнаружив на обшивке живые организмы. Он был твердо уверен, что совершает бесполезные действия, однако, как оказалось, он находился на пороге важного открытия.