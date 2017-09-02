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10:12 (мск), источник: БЕЛТА

МКС помогла раскрыть тайну появления жизни на Земле

Как считает космонавт Александр Мисуркин, глава будущей экспедиции на МКС, благодаря попаданию на Землю таких бактерий на ней могла зародиться жизнь.

Источник: БЕЛТА

Пробы, взятые с внешней обшивки корпуса Международной космической станции, доказали, что некоторые виды бактерий могут переносить воздействие космической радиации. Об этом сообщил ряд информагентств.

Как считает космонавт Александр Мисуркин, глава будущей экспедиции на МКС, благодаря попаданию на Землю таких бактерий на ней могла зародиться жизнь.

Мисуркин и сам был удивлен, обнаружив на обшивке живые организмы. Он был твердо уверен, что совершает бесполезные действия, однако, как оказалось, он находился на пороге важного открытия.

Новая экспедиция МКС также намеревается выйти в открытый космос и собрать образцы жизнестойких бактерий.

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