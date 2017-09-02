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00:09 (мск), источник: Практика

Серена Уильямс родила дочь

На родах присутствовал ее жених Алексис Оганян.

В пятницу, 1 сентября, в Медицинском центре Святой Марии в Уэст-Палм-Бич теннисистка Серена Уильямс родила девочку.

На родах присутствовал ее жених Алексис Оганян, сообщает портал Daily News.

«Звезда тенниса Серена Уильямс родила девочку весом 2,78 килограмма. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо», — сообщил врач.

35-летняя Уильямс объявила о своей беременности в апреле, выложив серии фото своего отдыха с Алексисом на тропическом острове и подписав ее «20 недель».

Позже спортсменка публично объявила о своем положении. «Она очень хорошо разбирается во многих вещах, чтобы быть прекрасной мамой», — сказал Оганян.

Он планирует взять отпуск на шесть недель, чтобы провести это время с Сереной и их новорожденной дочерью.

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Несмотря на беременность и роды, Уильямс планирует вернуться на Australian Open в январе 2018 года.

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