Теннисистка Серена Уильямс родила дочь
Мать и малышка чувствуют себя хорошо.
Мать и малышка чувствуют себя хорошо.
Звезда мирового тенниса Серена Уильямс стала мамой — 1 сентября она родила девочку, сообщает New York Daily News.
Это первый ребенок спортсменки. Малышка появилась на свет в одной из больниц
Новоиспеченный отец говорит, что Серена будет прекрасной матерью.
Напомним, знаменитая американка еще 19 апреля объявила о своей беременности и приостановке спортивной карьеры на год.
Стоит отметить, что Серена Уильямс на данный момент занимает второе место в мировом рейтинге WTA. За свою карьеру Уильямс выиграла 72 турнира WTA, 23 из которых — победы на турнирах Большого шлема.
На корт американская теннисистка обещает вернуться уже в следующем году.