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00:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Теннисистка Серена Уильямс родила дочь

Мать и малышка чувствуют себя хорошо.

Источник: Комсомольская правда

Звезда мирового тенниса Серена Уильямс стала мамой — 1 сентября она родила девочку, сообщает New York Daily News.

Это первый ребенок спортсменки. Малышка появилась на свет в одной из больниц Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Вес новорожденной 3,09 кг, мать и младенец чувствуют себя хорошо. Как счастливые родители — Серена Уильямс и её жених, один из двух основателей портала Reddit Алексис Оганян — назвали свою дочь, пока неизвестно.

Новоиспеченный отец говорит, что Серена будет прекрасной матерью.

Напомним, знаменитая американка еще 19 апреля объявила о своей беременности и приостановке спортивной карьеры на год.

Стоит отметить, что Серена Уильямс на данный момент занимает второе место в мировом рейтинге WTA. За свою карьеру Уильямс выиграла 72 турнира WTA, 23 из которых — победы на турнирах Большого шлема.

На корт американская теннисистка обещает вернуться уже в следующем году.

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