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11:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Гражданин Израиля набивается в отцы к Юле Липницкой

Мужчина уверен, что два десятка лет назад у него был роман с её мамой.

Гражданин Израиля Вячеслав Липницкий считает себя папой олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой, которая недавно завершила спортивную карьеру.

В программе «Мужское/Женское» он рассказал, что мама спортсменки — его «бывшая», но она не дает ему встречаться с дочерью. Вячеслав уверен, что Юлия — его дочь, он понял это, когда смотрел Олимпиаду в Сочи. «Мне достали номер телефона, и я связался. Трубку подняла Юля, её голос я узнал сразу же. Она передала трубку маме, та сказала, чтобы я не звонил, — рассказал Вячеслав журналистам. Впрочем, ни Юля, ни её мать на программу не пришли и никаких конструктивных комментариев по этому поводу не дали.

Напомним, что о своих планах завершить спортивную карьеру Юлия сообщила руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ещё в апреле 2017 года. Это произошло сразу после ее возвращения из Европы. Там она три месяца лечилась от анорексии (заболевание, в основе которого лежит нервно-психическое расстройство, проявляющееся в навязчивом стремлении к похуданию). Мама спортсменки также рассказала, что сейчас девушка живет исключительно на олимпийскую стипендию (32 тысячи рублей в месяц). Зарплату от федерации она не получает, хотя всё еще находится в составе сборной.

Ранее помимо золота на Олимпиаде-2014 в Сочи уроженка Екатеринбурга завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы.

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