В Екатеринбурге открывается второй Уральский фестиваль российского кино

Источник: РИА Новости

«Второго сентября в 18.00 в киноконцертном театре “Космос” состоится торжественная церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино», — говорится в сообщении.

Конкурсную программу фестиваля откроет фильм «День до…». Фантастическая драма складывается из историй, снятых четырьмя режиссерами. Это Борис Хлебников («Аритмия»), Александр Карпиловский («Елки 1914», трилогия «Частное пионерское»), Александр Котт («Брестская крепость», «Инсайт»), Владимир Котт («На дне», «Карп отмороженный»). Главные роли в картине «День до…» исполнили Елена Лядова, Юрий Стоянов, Зоя Буряк, Дарья Мороз, Андрей Малахов, Иван Краско, Александр Лыков.

По красной дорожке от памятника братьям Люмьер пройдут участники, гости фестиваля — режиссеры Алла Сурикова, Александр Котт, Андрей Прошкин, кинооператор Юрий Райский, кинокритик Лев Карахан, актриса Анна Чурина, актер Юрий Мазихин, генеральный директор Международного московского кинофестиваля Наталья Семина, президент Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев, режиссер Валерий Ахадов, актер Дин Фан, а также члены жюри и еще более 40 гостей из мира кино, отмечают власти.

Председателем жюри кинофестиваля является режиссер Андрей Прошкин. В жюри также вошли кинооператор Юрий Райский, сценарист и драматург Любовь Мульменко, продюсер фестивалей русского кино во Франции и Италии Наталья Иванова, кинокритик Лариса Малюкова.