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11:10 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге открывается второй Уральский фестиваль российского кино

Второй Уральский фестиваль российского кино стартует в Екатеринбурге; конкурсную программу фестиваля откроет фильм «День до…», снятый четырьмя режиссерами, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Источник: РИА Новости

«Второго сентября в 18.00 в киноконцертном театре “Космос” состоится торжественная церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино», — говорится в сообщении.

Конкурсную программу фестиваля откроет фильм «День до…». Фантастическая драма складывается из историй, снятых четырьмя режиссерами. Это Борис Хлебников («Аритмия»), Александр Карпиловский («Елки 1914», трилогия «Частное пионерское»), Александр Котт («Брестская крепость», «Инсайт»), Владимир Котт («На дне», «Карп отмороженный»). Главные роли в картине «День до…» исполнили Елена Лядова, Юрий Стоянов, Зоя Буряк, Дарья Мороз, Андрей Малахов, Иван Краско, Александр Лыков.

По красной дорожке от памятника братьям Люмьер пройдут участники, гости фестиваля — режиссеры Алла Сурикова, Александр Котт, Андрей Прошкин, кинооператор Юрий Райский, кинокритик Лев Карахан, актриса Анна Чурина, актер Юрий Мазихин, генеральный директор Международного московского кинофестиваля Наталья Семина, президент Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев, режиссер Валерий Ахадов, актер Дин Фан, а также члены жюри и еще более 40 гостей из мира кино, отмечают власти.

Председателем жюри кинофестиваля является режиссер Андрей Прошкин. В жюри также вошли кинооператор Юрий Райский, сценарист и драматург Любовь Мульменко, продюсер фестивалей русского кино во Франции и Италии Наталья Иванова, кинокритик Лариса Малюкова.

Уральский кинофестиваль проходит при поддержке губернатора Свердловской области. В рамках конкурсной программы зрители фестиваля увидят 11 работ российских режиссеров. Премьерные показы и встречи с творческими группами пройдут не только в 10 кинотеатрах Екатеринбурга, но и на киноплощадках Нижнего Тагила, Первоуральска, Асбеста, Верхней Пышмы, Каменск-Уральского, Красноуфимска, поселка Буланаш, уточняет департамент.

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 В Екатеринбурге открывается второй Уральский фестиваль российского кино
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