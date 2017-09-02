Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
04:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Медведицу с медвежатами заметили вблизи Плодово-ягодной станции

В Красноярске медведица с медвежатами вышла к людям на станции Плодово-ягодная в Октябрьском районе. Хищников заметили в лесу, буквально в 100 м от строящихся домов, сообщает телеканал ТВК со ссылкой на очевидцев.

Отметим, это не первый случай выхода медведей к людям за последние две недели. Так, туристы заметили медведицу в районе Гремячей гривы в Октябрьском районе города. Следы присутствия этих животных заметили также в районе пос. Удачный.

21 августа в 15 км от поселка Северо-Енисейский жители видели медведя. Полицейские приехали на место, но зверь к тому моменту скрылся.

В конце августа полицейским пришлось ликвидировать медведя, который выходил к людям в поселке Подтесово. По словам местных жителей, по поселку бродят еще два медведя, которые ломают заборы, поедают ягоду на участках и пугают местных жителей.

Стал известен еще один случай — в Лесосибирске на 27-летнего местного жителя напал медведь. После этого животное скрылось, а мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Студентами вузов Красноярского края в этом году стали 20 тысяч человек
МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море
Американская теннисистка Серена Уильямс родила дочку
Содержание Обамы обойдется американцам в миллион долларов
В футбольной Европе закрылось последнее трансферное окно
Выросло число пострадавших на Кубе сотрудников Госдепа
Спорт
Матч с «Динамо» — не ноу-хау: сборная играла и со «Спартаком» Таких нешаблонных контрольных матчей в истории национальной команды очень много — и в соперниках были не только отечественные клубы
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь