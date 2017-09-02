Медведицу с медвежатами заметили вблизи Плодово-ягодной станции
В Красноярске медведица с медвежатами вышла к людям на станции
В Красноярске медведица с медвежатами вышла к людям на станции
Отметим, это не первый случай выхода медведей к людям за последние две недели. Так, туристы заметили медведицу в районе Гремячей гривы в Октябрьском районе города. Следы присутствия этих животных заметили также в районе пос. Удачный.
21 августа в 15 км от поселка
В конце августа полицейским пришлось ликвидировать медведя, который выходил к людям в поселке Подтесово. По словам местных жителей, по поселку бродят еще два медведя, которые ломают заборы, поедают ягоду на участках и пугают местных жителей.
Стал известен еще один случай — в Лесосибирске на 27-летнего местного жителя напал медведь. После этого животное скрылось, а мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.