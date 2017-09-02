Медведицу с медвежатами заметили вблизи Плодово-ягодной станции

Отметим, это не первый случай выхода медведей к людям за последние две недели. Так, туристы заметили медведицу в районе Гремячей гривы в Октябрьском районе города. Следы присутствия этих животных заметили также в районе пос. Удачный.

21 августа в 15 км от поселка Северо-Енисейский жители видели медведя. Полицейские приехали на место, но зверь к тому моменту скрылся.

В конце августа полицейским пришлось ликвидировать медведя, который выходил к людям в поселке Подтесово. По словам местных жителей, по поселку бродят еще два медведя, которые ломают заборы, поедают ягоду на участках и пугают местных жителей.