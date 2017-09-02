Прогноз погоды в Казахстане на 2 сентября
На севере и
На севере и
По данным синоптиков, в Астане 2 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
В Алматы также прогнозируется переменная облачность, погода без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
В Акмолинской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, ночью и утром гроза, туман. В Павлодарской области ожидается местами туман, ночью гроза. В
В Жамбылской области — местами пыльная буря, утром и днем усиление ветра 15−20 м/с. В
Днем в Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Кызылординской, Алматинской, Мангистауской,
В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в