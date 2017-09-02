Прогноз погоды в Казахстане на 2 сентября

На севере и северо-востоке республики с прохождением фронтальных разделов ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на западе, юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере местами — туман, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».