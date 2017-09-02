Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
СМИ: эксперт объяснил, почему Украина не вводит военное положение
Кабаева в прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
07:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Прогноз погоды в Казахстане на 2 сентября

На севере и северо-востоке республики с прохождением фронтальных разделов ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на западе, юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере местами — туман, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 59% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Newtimes.kz

По данным синоптиков, в Астане 2 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

В Алматы также прогнозируется переменная облачность, погода без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Читайте также
Жаркие дни подходят к концу в Казахстане

В Акмолинской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, ночью и утром гроза, туман. В Павлодарской области ожидается местами туман, ночью гроза. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Атырауской областях местами усилится ветер 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области — местами пыльная буря, утром и днем усиление ветра 15−20 м/с. В Северо-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается ночью и утром местами туман. В Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.

Днем в Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Кызылординской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМК: Разрешат ли экс вице-министру образования Казахстана пользоваться шпаргалками?
МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море
Шарапова на US Open победила американку, родившуюся в Москве
Содержание Обамы обойдется американцам в миллион долларов
В футбольной Европе закрылось последнее трансферное окно
Выросло число пострадавших на Кубе сотрудников Госдепа
Спорт
Матч с «Динамо» — не ноу-хау: сборная играла и со «Спартаком» Таких нешаблонных контрольных матчей в истории национальной команды очень много — и в соперниках были не только отечественные клубы
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь