Шпорт: Выражаю ветеранам-дальневосточникам глубокую благодарность за Победу и нашу свободу

«Во исполнение решений Ялтинской конференции наша страна провела беспрецедентную по военной тактике, масштабности и значимости военную операцию. Маньчжурская наступательная, Сахалинская сухопутная и Курильская десантная операции признаны мировыми специалистами как высшие образцы военного искусства. Мы гордимся нашими доблестными ветеранами», — сказал Вячеслав Шпорт.

«Сегодня рядом с нами живут 5 554 ветерана. Многие стали дважды победителями в 45-м году — 9 мая и 2 сентября. Дорогие ветераны: участники войны, труженики тыла, узники концлагерей, вдовы участников войны! Выражаю вам глубокую благодарность за Победу и свободу нашей страны. Мы всегда будем помнить и чтить ваш подвиг во имя жизни! Желаю вам мира и стабильности, благополучия и побед во благо нашей страны! С праздником!», — сказал Вячеслав Шпорт.