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05:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт: Выражаю ветеранам-дальневосточникам глубокую благодарность за Победу и нашу свободу

Ветеранов-дальневосточников поздравил с 72-й годовщиной окончания Второй мировой войны губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Мира и стабильности пожелал участникам войны, труженикам тыла и узникам концлагерей глава региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора.

В Хабаровской краевой филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине окончания Второй мировой войны.

«Во исполнение решений Ялтинской конференции наша страна провела беспрецедентную по военной тактике, масштабности и значимости военную операцию. Маньчжурская наступательная, Сахалинская сухопутная и Курильская десантная операции признаны мировыми специалистами как высшие образцы военного искусства. Мы гордимся нашими доблестными ветеранами», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Вячеслава Шпорта, память о подвиге солдат Второй мировой войны, воинов-дальневосточников бессмертна. Губернатор подчеркнул, что правительство края считает внимание и заботу о ветеранах войны приоритетной задачей.

«Сегодня рядом с нами живут 5 554 ветерана. Многие стали дважды победителями в 45-м году — 9 мая и 2 сентября. Дорогие ветераны: участники войны, труженики тыла, узники концлагерей, вдовы участников войны! Выражаю вам глубокую благодарность за Победу и свободу нашей страны. Мы всегда будем помнить и чтить ваш подвиг во имя жизни! Желаю вам мира и стабильности, благополучия и побед во благо нашей страны! С праздником!», — сказал Вячеслав Шпорт.

Также состоялась церемония вручения почетных знаков «Заслуженный ветеран».

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, участие в котором приняли лучшие творческие коллективы края.

Напомним, что участие в сражениях Второй мировой войны приняли около полумиллиона дальневосточников.

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