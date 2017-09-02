На новосибирском ипподроме прошло посвящение в кавалеристы

Источник: Вести - Новосибирск

Стать настоящим кавалеристом Михаил мечтал с детства. Впервые сел на коня еще совсем мальчишкой. Понял сразу — лошади -это больше чем просто хобби.

Михаил Соловьёв, кавалерист: «У меня восхищение, радость, что я кавалерист. Не просто занимаюсь. А именно, я заслужил это. Я достоин этого».

Верный конь Михаилу теперь не просто друг, а настоящий напарник. Для него сегодня тоже особенный день. На благое дело благословляют высшие силы.

Протоирей Дмитрий Полушин освящает лошадей уже не в первый раз. В день памяти мучеников Фрола и Лавры-это традиция. Празднику не одна тысяча лет.

Дмитрий Полушин, протоирей: «Они имели дар такой от Бога, талант объезжать любых лошадей. Любой конь им покорялся. Традиция. Тех, кто ухаживает за конями просят благословения Божия на их службу, на то, чтобы и кони тоже служили.

Лошади в этот день не служат. Их даже не седлают. И угощенье в честь праздника особенное — морковь, яблоки и даже спец.блюдо. По традиции, в конце молебна, лошадей угощают арбузом.