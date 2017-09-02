Новосибирские ученые изобрели оригинальную замену антибиотикам

Источник: Вести - Новосибирск

Как двуликй Янус. Злостный и беспощадный — для вредных бактерий. Для человека — помощник и друг. Бактериофаг — безопасный заменитель антибиотиков. Никакого влияния на организм, только точный выстрел в микроба-противника.

Алена Беляева, корреспондент: «Бактериофаг длинными лапами цепляется за врага. После этого в течение нескольких секунд из головы через тельце поступает его хромосома, это яд для вредоносных бактерий».

Эра антибиотиков подходит к концу — заявляют ученые. Теперь вся надежда на бактериофаги — тем более, что это лекарство в буквальном смысле лежит под ногами. Выделяют его из растений, почвы, воды. В институте химической биологии и фундаментальной медицины создали целую коллекцию мини-спасателей от десятка вирусов.

Валентин Власов, научный руководитель ИХБФМ СО РАН: «Мы впервые открыли из природных источников оригинальные бактериофаги. Из горячих вод камчатки, из соленых озер, из окружающей нас природы, выделили совершенно новые бактериофаги, расшифровали геном описали и вот мы их используем дальше для того чтоб не инженерным путем получать улучшенные бактериофаги.

Препарат нового поколения. Микрофлора кишечника точно не пострадает. Ученые предлагают заменить таблетки на этот раствор.

Вера Морозова, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН: «Вот прозрачная жидкость, в ней не видно никакого осадка, запах ну теоретически конечно должен быть, зависит от того на какой бактерии они были выращены».