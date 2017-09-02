В Москве и Подмосковье ожидается до 23 градусов тепла и местами дождь
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в московском регионе теплую погоду.
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в московском регионе теплую погоду.
«Ожидается переменная облачность, по области местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 20−22, по области — от 18 до 23 градусов. Ветер северной четверти 5−10 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 11−13, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер
Днем в воскресенье местами вновь пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 19−21, по области — до 17−22 градусов. Ветер