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06:18 (мск), источник: ТАСС

В Москве и Подмосковье ожидается до 23 градусов тепла и местами дождь

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в московском регионе теплую погоду.

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«Ожидается переменная облачность, по области местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 20−22, по области — от 18 до 23 градусов. Ветер северной четверти 5−10 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 11−13, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер северо-восточный, северный 5−10 м/с.

Днем в воскресенье местами вновь пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 19−21, по области — до 17−22 градусов. Ветер северо-восточный, северный 5−10 м/с.

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