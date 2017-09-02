В Алматы временно ограничено движение по нескольким улицам
В Алматы в связи с реконструкцией инженерных сетей временно ограничены или частично ограничены движения транспортных средств, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на ДВД города.
В Алматы в связи с реконструкцией инженерных сетей временно ограничены или частично ограничены движения транспортных средств, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на ДВД города.
Движение перекрыто на следующих участках улиц:
Ул. Тобоякова от пр. Сейфуллина до ул. Жансугурова. Ул. Панфилова от пр. Райымбека до ул. Маметовой. Ул. Маметова от ул. Валиханова до ул. Пушкина. Ул. Маметова от ул. Пушкина до ул. Нусупбекова. Ул. Казыбек би от ул. Чайковского до ул. Амангельды. Ул. Амангельды от ул. Казыбек би до ул. Толе би. Ул. Айтеке би от пр. Абылай хана до ул. Чайковского. Ул. Масанчи от ул. Жамбыла до ул. Кабанбай батыра. Ул. Масанчи от ул. Карасай батыра до ул. Толе би. Ул. Аскарова от ул. Саина до ул. Тополевая. Ул. Толе от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра.
«С учетом изложенного, а также начала нового учебного года, что приводит к увеличению интенсивности транспортных средств, во избежание создания заторных и аварийных ситуации, Департамент внутренних дел города Алматы убедительно просит водителей транспортных средств заранее корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.