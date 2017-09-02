В Алматы временно ограничено движение по нескольким улицам

Ул. Тобоякова от пр. Сейфуллина до ул. Жансугурова. Ул. Панфилова от пр. Райымбека до ул. Маметовой. Ул. Маметова от ул. Валиханова до ул. Пушкина. Ул. Маметова от ул. Пушкина до ул. Нусупбекова. Ул. Казыбек би от ул. Чайковского до ул. Амангельды. Ул. Амангельды от ул. Казыбек би до ул. Толе би. Ул. Айтеке би от пр. Абылай хана до ул. Чайковского. Ул. Масанчи от ул. Жамбыла до ул. Кабанбай батыра. Ул. Масанчи от ул. Карасай батыра до ул. Толе би. Ул. Аскарова от ул. Саина до ул. Тополевая. Ул. Толе от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра.