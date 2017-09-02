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07:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Педагогический скандал разгорается в одной из школ Костанайской области

Учителя Озерной средней школы обвиняют директора в излишней строгости и неоправданно суровых методах в работе с подчиненными. На сторону педагогов даже встал районный отдел образования. Однако решение непосредственного начальства директрисе удалось оспорить в суде. Ее восстановили в должности, передает Alau.kz.

Источник: Newtimes.kz

Педагоги признаются: каждый выход на работу — как на каторгу, а причина — директор школы, которая, по словам обратившихся, самым настоящим образом выживает их. Даже мужчины едва сдерживают слёзы.

По словам учителей, кошмар в Озёрной средней школе начался в конце прошлого года, когда недавно назначенная на место директора Назым Батырбаева начала «завинчивать гайки». В немилость, говорят педагоги, попадали как молодые преподаватели, так и со стажем.

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Начала нового учебного года, признаются учителя, ждут с ещё большей опаской. В конце мая кто-то написал анонимное письмо на блог акима района — мол, новый директор ведёт себя непедагогично. Вопросом заинтересовались в районном отделе образования. Как нам рассказали, в ходе проверки описанные в письме факты подтвердились, а директрису отстранили от работы, но ей удалось восстановиться в должности через суд. И вот теперь, жалуются учителя, отношение к ним стало просто невыносимым.

В свою очередь директор считает, что требует от своих подчиненных ровно столько, сколько положено, а её задача — повысить рейтинг школы. Руководитель учебного заведения ссылается на то, что в прошлом и сама была ученицей школы, так что многих наставников помнит с детства.

«Мне небезразлична это школа. Я хочу, чтобы школа повышалась. Но из-за таких жалоб мы страдаем. Просто еще со стороны отдела образования тоже какие-то личные отношения, в частности со стороны руководителя. Насчет этого я готова говорить отдельно, она поддержала коллектив, поддержала анонимную жалобу. За 3 месяца я пережила тоже очень многое. Почему-то в этой ситуации никто не думает обо мне», — делится эмоциями директор школы Назым Батырбаева.

В ближайшее время педагоги намерены обжаловать решение суда: подать апелляцию и все-таки добиться отстранения директора. Учителя собираются обратиться и в областное управление образования.

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