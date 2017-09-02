В Приморье стартовала прививочная кампания против гриппа

С целью профилактики гриппа из федерального бюджета на территорию края для иммунизации против гриппа поступила отечественная вакцина «Совигрипп» — 285 тыс. доз — 48,8% от необходимого количества для охвата прививками взрослого населения.

В ближайшее время планируется поступление вакцин для иммунизации детей, используемые вакцины против гриппа зарегистрированы в установленном порядке, безопасны и содержат актуальные штаммы вируса, созданы с учетом международных требований по безопасности и эффективности и содержат идентичный набор актуальных штаммов, циркуляция которых предстоит в эпидемический сезон 2017−2018 г. г. Используемая для профилактики гриппа вакцина «Совигрипп», производится на предприятии «Микроген». В состав вакцины входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа, вещество, обладающее иммуномодулирующим действием. За счет чего эффект от прививки повышается, уменьшается количество случаев острых респираторных заболеваний. Иммунитет от прививки формируется к 14 дню и длится до 9 месяцев. Делать прививку необходимо до наступления сезонного подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

В рамках национального календаря профилактических прививок в медицинских организациях по месту работы, учебы или жительства могут получить прививки против гриппа следующие контингенты: дети с 6 мес., учащиеся 1−11 классов; работники образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сфер; медицинские работники; студенты высших и средних учебных заведений; лица старше 60 лет; беременные; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно — сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением.

Руководителям учреждений, предприятий, сотрудники которых, не входят в национальный календарь профилактических прививок, Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовано, предусмотреть организацию и проведение вакцинации сотрудников за счет средств организаций, страховых компаний, личные средства граждан.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает, что профилактика инфекционных болезней в виде иммунопрофилактики — современна, научно и экономически обоснованная форма поддержания общественного и индивидуального здоровья граждан. Затраты на проведение профилактических мероприятий в разы ниже затрат на лечение заболеваний и их осложнений.