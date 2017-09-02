Память погибших во Второй мировой войне почтили в Приморье

В мероприятиях приняли участия губернаторы сразу двух субъектов Федерации — глава Приморья Владимир Миклушевский и глава Владимирской области Светлана Орлова, которая накануне прибыла в край с официальным визитом. Кроме них, память погибших воинов почтили ветераны, школьники и курсанты, военнослужащие, представители депутатского корпуса и общественных организаций, а также жители и гости Владивостока.

По мнению Владимира Миклушевского, Вторая мировая война — это самая кровопролитная война в истории человечества. Десятками миллионов жизней заплатила наша страна за то, чтобы жить под мирным небом.

В своем обращении губернатор Приморья выразил слова благодарности победителям от всех послевоенных поколений. «Именно благодаря вам мы живем в свободной стране. Мы должны помнить эту победу и сделать так, чтобы подобная война никогда не повторилось, — сказал он».

В ходе мероприятия были возложены цветы к стеле «Владивосток — город воинской славы» и к Вечному огню на Корабельной набережной, а также почтили память погибших минутой молчания.

Торжественные мероприятия, посвященные победе, проходят во всех городах и районах Приморского края.