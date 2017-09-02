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10:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто на месяц ограничат в Тракторозаводском районе Челябинска

Причина — ремонт канализации.

Источник: Аргументы и факты

Движение транспорта в Тракторозаводском районе Челябинска ограничат до 1 ноября включительно из-за ремонта канализационного коллектора, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Затруднения у автомобилистов могут возникнуть на улице Первой Пятилетки от улицы Героев Танкограда до дома № 15.

Добавим, что ограничения для машин до 15 сентября также будут действовать в Калининском районе по улице 40-летия Победы от дома № 38 до дома № 43 и от дома № 15 по улице Попова до дома № 123 по проспекту Победы.

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