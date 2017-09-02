Движение авто на месяц ограничат в Тракторозаводском районе Челябинска
Причина — ремонт канализации.
Причина — ремонт канализации.
Движение транспорта в Тракторозаводском районе Челябинска ограничат до 1 ноября включительно
Затруднения у автомобилистов могут возникнуть на улице Первой Пятилетки от улицы Героев Танкограда до дома № 15.
Добавим, что ограничения для машин до 15 сентября также будут действовать в Калининском районе по улице 40-летия Победы от дома № 38 до дома № 43 и от дома № 15 по улице Попова до дома № 123 по проспекту Победы.