Движение авто на месяц ограничат в Тракторозаводском районе Челябинска

Затруднения у автомобилистов могут возникнуть на улице Первой Пятилетки от улицы Героев Танкограда до дома № 15.

Добавим, что ограничения для машин до 15 сентября также будут действовать в Калининском районе по улице 40-летия Победы от дома № 38 до дома № 43 и от дома № 15 по улице Попова до дома № 123 по проспекту Победы.