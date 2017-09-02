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08:41 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане стартует осенний призыв на срочную воинскую службу

Планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999−1990 годов рождения.

Источник: Zakon.kz

В Казахстане стартует осенний призыв на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Осенью 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999−1990 годов рождения.

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«В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года “О воинской службе и статусе военнослужащих”, а также с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 449 “Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года”, в целях комплектования воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан молодым пополнением осенью 2017 года, в Республике со 2 сентября текущего года к работе приступят призывные и медицинские комиссии», — говорится в сообщении.

При отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальности, полученных до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

Для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Республики Казахстан весь период будет работать «горячая линия». Ответственные должностные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы.

Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72−13−89 и 72−16−06.

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