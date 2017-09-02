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11:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидроопреснительные работы на 6-м тепловоде Казанской ТЭЦ оставят без горячей воды восемь улиц

Плановые работы с 4 по 5 сентября проводятся для подготовки тепловых сетей АО «Татэнерго» к зимнему периоду.

Источник: Reuters

С 4 по 5 сентября в Казани будут проводиться работы по гидроопрессовке тепловых сетей АО «Татэнерго». В связи с этим частично во всех районах города будет временно отключено горячее водоснабжение, предупреждает пресс-служба мэрии.

Так, гидроопрессовка тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ-2 (ВЭР) вызовет необходимость временно отключить горячую воду в домах по следующим адресам:

ул. Воровского, дд. 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;
ул. Восстания, дд. 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;
ул. Гагарина, дд. 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;
ул. Я. Гашека, д. 3;
ул. Голубятникова, дд.13, 19а, 21а;
пр. Ибрагимова, дд. 25, 27, 29;
ул. Академика Короленко, дд. 40, 50а, 52, 81, 83, 85, 109;
ул. Октябрьская, дд. 1, 8, 10, 21 б, 27а, 38.

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