Вернувшихся из Ирака россиянок освободят от уголовной ответственности

Источник: РИА Новости

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены 4 женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина — гражданка Казахстана с тремя детьми.

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«По ним будет собран материал, они будут допрошены и принято процессуальное решение. Поскольку они добровольно вернулись на родину, явились с повинной, мы примем, в соответствии с законом, у них явку с повинной и в дальнейшем в отношении них не будут возбуждены уголовные дела», — отметили в центре.

Там сообщили, что в статье 208 «участие в незаконных вооруженных формированиях» есть примечание, которое позволяет в таких случаях освобождать от уголовной ответственности, если данное лицо не причастно к другим преступлениям.

Судьбу гражданки Казахстана решат власти этой страны. «Она у нас находится транзитом», — уточнил собеседник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

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