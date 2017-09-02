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09:51 (мск), источник: РИА Новости

Вернувшихся из Ирака россиянок освободят от уголовной ответственности

ГРОЗНЫЙ, 2 сен — РИА Новости. Вернувшиеся накануне из Ирака в Грозный россиянки с детьми будут освобождены от уголовной ответственности как явившиеся с повинной, сообщили РИА Новости в центре по противодействию терроризму и экстремизму при МВД Чечни.

Источник: РИА Новости

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены 4 женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина — гражданка Казахстана с тремя детьми.

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«По ним будет собран материал, они будут допрошены и принято процессуальное решение. Поскольку они добровольно вернулись на родину, явились с повинной, мы примем, в соответствии с законом, у них явку с повинной и в дальнейшем в отношении них не будут возбуждены уголовные дела», — отметили в центре.

Там сообщили, что в статье 208 «участие в незаконных вооруженных формированиях» есть примечание, которое позволяет в таких случаях освобождать от уголовной ответственности, если данное лицо не причастно к другим преступлениям.

Судьбу гражданки Казахстана решат власти этой страны. «Она у нас находится транзитом», — уточнил собеседник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

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По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ольга Лысенко
Безбашенные ! Что то навроде кулона с данными можно было повесить ребенку на шею.
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