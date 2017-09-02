Первый барабанщик легендарной группы «Кино» поздравил студентов ОмГУПС
1 сентября руководители ОАО «Российские железные дороги» по традиции поздравили студентов и школьников с началом учебного года, сообщает
1 сентября руководители ОАО «Российские железные дороги» по традиции поздравили студентов и школьников с началом учебного года, сообщает
В частности,
В 2017 году в ОмГУПС (в том числе в филиалы — Омский техникум железнодорожного транспорта, Омское медицинское училище железнодорожного транспорта) зачислили на очное отделение более 1700 человек, из них больше 1000 — на бюджетные места.
«Более 25 тысяч человек, работающих сегодня в компании «Российские железные дороги, имеют диплом ОмГУПСа. Надеюсь, что многие из вас, стоящих здесь, также будут работать на благо нашей страны и нашей компании», — сказал Валинский.
Отметим, 55-летний
В 1982 году, пока Валинский служил в армии на Кубе, группу переименовали в «Кино», а барабанщик после возвращения из рядов Вооруженных сил окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта и завязал с музыкальной карьерой.