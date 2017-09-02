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12:01 (мск), источник: СуперОмск

Первый барабанщик легендарной группы «Кино» поздравил студентов ОмГУПС

1 сентября руководители ОАО «Российские железные дороги» по традиции поздравили студентов и школьников с началом учебного года, сообщает пресс-служба компании.

Источник: rzd.ru

В частности, вице-президент — начальник Дирекции тяги Олег Валинский поздравил с Днем знаний первокурсников Омского государственного университета путей сообщения, рожелал студентам успешной учебы и подчеркнул роль вуза в развитии железнодорожного транспорта.

В 2017 году в ОмГУПС (в том числе в филиалы — Омский техникум железнодорожного транспорта, Омское медицинское училище железнодорожного транспорта) зачислили на очное отделение более 1700 человек, из них больше 1000 — на бюджетные места.

«Более 25 тысяч человек, работающих сегодня в компании «Российские железные дороги, имеют диплом ОмГУПСа. Надеюсь, что многие из вас, стоящих здесь, также будут работать на благо нашей страны и нашей компании», — сказал Валинский.

Отметим, 55-летний топ-менеджер «РЖД» также известен как первый барабанщик рок-группы «Кино». В 1981 году сосед Алексей Рыбин познакомил его с Виктором Цоем и втроем они решили создать группу «Гарин и Гиперболоиды».

В 1982 году, пока Валинский служил в армии на Кубе, группу переименовали в «Кино», а барабанщик после возвращения из рядов Вооруженных сил окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта и завязал с музыкальной карьерой.

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