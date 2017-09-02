Южноуральцам рекомендуют отказаться от поездок в лес из-за угрозы пожаров

Источник: AP 2017

2 и 3 сентября на Южном Урале ожидается жаркая и сухая погода. В связи с этим сотрудники чрезвычайного ведомства пристально следят за обстановкой в лесах, а также в садовых товариществах и местах массового отдыха.

«Гражданам следует помнить, что в такой период времени пожар может появиться от любого источника огня и повышенных температур. При этом горение происходит усиленно, и огонь быстро распространяется. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение этих правил гражданам грозит административная, а в особых случаях и уголовная ответственность», — напоминают в ГУ МЧС.