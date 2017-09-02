Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14События недели в фотографиях
10:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцам рекомендуют отказаться от поездок в лес из-за угрозы пожаров

Посещение лесов в Челябинской области в ближайшее время рекомендуют ограничить из-за высокой пожарной опасности, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

2 и 3 сентября на Южном Урале ожидается жаркая и сухая погода. В связи с этим сотрудники чрезвычайного ведомства пристально следят за обстановкой в лесах, а также в садовых товариществах и местах массового отдыха.

«Гражданам следует помнить, что в такой период времени пожар может появиться от любого источника огня и повышенных температур. При этом горение происходит усиленно, и огонь быстро распространяется. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение этих правил гражданам грозит административная, а в особых случаях и уголовная ответственность», — напоминают в ГУ МЧС.

Добавим, что при обнаружении пожара южноуральцы могут сообщить об этом по телефонам «01» и «101».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Шарапова на US Open победила американку, родившуюся в Москве
Россиянок, вернувшихся из Ирака, не будут судить
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Выросло число пострадавших на Кубе сотрудников Госдепа
Спорт
Матч с «Динамо» — не ноу-хау: сборная играла и со «Спартаком» Таких нешаблонных контрольных матчей в истории национальной команды очень много — и в соперниках были не только отечественные клубы
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь