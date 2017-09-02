Дожди вернутся в Нижегородскую область в выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 2 сентября ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +23 градуса, ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 2 сентября ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +23 градуса, ветер
3 сентября прогнозируется облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов и +18 градусов днем, ветер
К началу рабочей недели — 4 сентября синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +8 градусов, а днем +16 градусов, ветер