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12:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дожди вернутся в Нижегородскую область в выходные

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 2 сентября ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит +23 градуса, ветер северо-восточный, 2 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

3 сентября прогнозируется облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов и +18 градусов днем, ветер северо-восточный, 4 м/с.

К началу рабочей недели — 4 сентября синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +8 градусов, а днем +16 градусов, ветер северо-восточный, 4 м/с.

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