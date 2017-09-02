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12:02 (мск), источник: Publika.md

В воскресенье движение по кругу перед ж/д вокзалом приостановят

Важная информация для водителей! Завтра с полудня будет приостановлено движение транспорта по кругу на перекрестке проспектов Негруцци, Гагарина и Кантемира.

Источник: Publika.md

Ограничение продлится до поздней ночи. Решение перекрыть движение транспорта связано с проведением дорожных ремонтных работ.

Троллейбусы 4-ого, 8-ого и 17-ого маршрутов перенаправят на улицу Чуфля, а другой электротранспорт будет ездить по сокращенному маршруту.

Так, 28 троллейбус будет доезжать только до улицы Чуфля, а 20-ый — до проспекта Дечебал.

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