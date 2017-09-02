В воскресенье движение по кругу перед ж/д вокзалом приостановят
Важная информация для водителей! Завтра с полудня будет приостановлено движение транспорта по кругу на перекрестке проспектов Негруцци, Гагарина и Кантемира.
Важная информация для водителей! Завтра с полудня будет приостановлено движение транспорта по кругу на перекрестке проспектов Негруцци, Гагарина и Кантемира.
Ограничение продлится до поздней ночи. Решение перекрыть движение транспорта связано с проведением дорожных ремонтных работ.
Троллейбусы 4-ого, 8-ого и 17-ого маршрутов перенаправят на улицу Чуфля, а другой электротранспорт будет ездить по сокращенному маршруту.
Так, 28 троллейбус будет доезжать только до улицы Чуфля, а 20-ый — до проспекта Дечебал.