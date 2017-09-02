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11:30 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Потребителей будут стимулировать беречь тепло

Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует вынести на общественное обсуждение проект нормативно-правового акта о тепловой модернизации жилого фонда, проинформировал заместитель министра Геннадий Трубило.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Мы его окончательно широко обсудим совместно со СМИ, чтобы люди понимали, как необходимо сберегать тепло. Причем произойти это может уже к середине сентября.

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Речь в документе пойдет о тепловой реабилитации жилых домов, построенных до 1993 года, когда в строительстве действовали советские нормативы термического сопротивления стен и окон в жилье.

Основная идея: вовлечь в этот процесс деньги собственников недвижимости наряду с помощью из бюджета и средствами Европейского банка реконструкции и развития. Кстати, холодных домов в стране порядка 60%. Граждан также будут стимулировать ставить приборы учета и регулирования тепла. Их сегодня возможно смонтировать, по словам заместителя министра, в домах и с горизонтальной, и с вертикальной разводкой системы отопления, за исключением тех, где радиаторы встроены в стены.

Кроме того, министерство рассчитывает увеличить темпы капитального ремонта жилья. Сегодня это 2,6 млн квадратных метров в год, к 2020 году будет 3 млн кв. м. Это позволит нормализовать ситуацию и привести в относительный порядок жилфонд.

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