Потребителей будут стимулировать беречь тепло

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Мы его окончательно широко обсудим совместно со СМИ, чтобы люди понимали, как необходимо сберегать тепло. Причем произойти это может уже к середине сентября.

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Речь в документе пойдет о тепловой реабилитации жилых домов, построенных до 1993 года, когда в строительстве действовали советские нормативы термического сопротивления стен и окон в жилье.

Основная идея: вовлечь в этот процесс деньги собственников недвижимости наряду с помощью из бюджета и средствами Европейского банка реконструкции и развития. Кстати, холодных домов в стране порядка 60%. Граждан также будут стимулировать ставить приборы учета и регулирования тепла. Их сегодня возможно смонтировать, по словам заместителя министра, в домах и с горизонтальной, и с вертикальной разводкой системы отопления, за исключением тех, где радиаторы встроены в стены.