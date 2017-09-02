Сотрудников полиции, которые задержали Андрея Брэгуцу, временно отстранили от службы

Источник: Publika.md

Генинспекторат и минюст начали их после гибели заключенного Андрея Брэгуцы в СИЗО.

Андрея Брэгуцу арестовали за конфликт с полицейскими, наложившими на него взыскание за превышение скорости. Но юристы утверждают, что мужчину задержали незаконно, так как он страдал психическим заболеванием. Глава генерального инспектора полиции Александр Пынзарь говорит, что только прокуроры могут установить законность действий полицейских.

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«Материалы у них и это в их компетенции, как вы знаете, они завели уголовное дело и дадут юридическую оценку действиям полицейских. Мы проводим служебное расследование данного случая, на основании которого я подписал приказ об отстранении от работы четырех сотрудников».



Прокуроры начали расследование на основании сообщений в прессе. Уголовное дело заведено по факту нанесения телесных повреждений. На теле подозреваемого были синяки, когда полицейские доставили его в изолятор тюрьмы.

«В рамках уголовного дела проверяются обстоятельства, при которых эти травмы появились и соответственно, мы расследуем и действия представителей медицинских учреждений», — сказал глава управления Генпрокуратуры Адриан Миркос.

Теперь следствию предстоит выяснить, избивали ли Андрея Брэгуцу.

«Рассматриваются все возможные версии, проверяется все, в том числе отношения с другими заключенными этой тюрьмы в то время, когда он там находился», — добавил глава управления Генпрокуратуры Адриан Миркос.