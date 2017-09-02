Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонской в Госдуме поставили жесткое условие
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14События недели в фотографиях
11:59 (мск), источник: Publika.md

Сотрудников полиции, которые задержали Андрея Брэгуцу, временно отстранили от службы

Четверых полицейских и пятерых работников 13 и 16 тюрем отстранили от службы на время внутренних расследований.

Источник: Publika.md

Генинспекторат и минюст начали их после гибели заключенного Андрея Брэгуцы в СИЗО.

Андрея Брэгуцу арестовали за конфликт с полицейскими, наложившими на него взыскание за превышение скорости. Но юристы утверждают, что мужчину задержали незаконно, так как он страдал психическим заболеванием. Глава генерального инспектора полиции Александр Пынзарь говорит, что только прокуроры могут установить законность действий полицейских.

Читайте также
НАЦ задержал четверых полицейских по подозрению в коррупции

«Материалы у них и это в их компетенции, как вы знаете, они завели уголовное дело и дадут юридическую оценку действиям полицейских. Мы проводим служебное расследование данного случая, на основании которого я подписал приказ об отстранении от работы четырех сотрудников».

Прокуроры начали расследование на основании сообщений в прессе. Уголовное дело заведено по факту нанесения телесных повреждений. На теле подозреваемого были синяки, когда полицейские доставили его в изолятор тюрьмы.

«В рамках уголовного дела проверяются обстоятельства, при которых эти травмы появились и соответственно, мы расследуем и действия представителей медицинских учреждений», — сказал глава управления Генпрокуратуры Адриан Миркос.

Теперь следствию предстоит выяснить, избивали ли Андрея Брэгуцу.

«Рассматриваются все возможные версии, проверяется все, в том числе отношения с другими заключенными этой тюрьмы в то время, когда он там находился», — добавил глава управления Генпрокуратуры Адриан Миркос.

Глава столичного центра судмедэкспертизы отказался комментировать произошедшее, но сообщил, что окончательный отчет о причинах гибели мужчины будет готов в конце следующей недели. Андрей Брэгуца находился на учете у врачей с 2012 года. Ему установили диагноз «шизофрения».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Шарапова на US Open победила американку, родившуюся в Москве
Россиянок, вернувшихся из Ирака, не будут судить
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Выросло число пострадавших на Кубе сотрудников Госдепа
Спорт
Матч с «Динамо» — не ноу-хау: сборная играла и со «Спартаком» Таких нешаблонных контрольных матчей в истории национальной команды очень много — и в соперниках были не только отечественные клубы
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь