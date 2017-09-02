Роспотребнадзор в Петербурге арестовал 203 кг яичного порошка из ЕС с фипронилом

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 2 сентября, управление ведомства по Петербургу выявило в оптовом звене партию яичного порошка из Франции. Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных.

Специалисты службы также взяли в розничной сети пробы различных пекарских смесей, изготовленных с использованием яичного порошка из Европы, а также яичного порошка других стран. В них избытка токсичного вещества обнаружено не было.