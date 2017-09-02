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13:57 (мск), источник: Фонтанка

Роспотребнадзор в Петербурге арестовал 203 кг яичного порошка из ЕС с фипронилом

Партия загрязненного инсектицидом яичного порошка не поступала в розничную продажу. Ведомство арестовало всю партию ввезенного в Россию товара в количестве 203 кг.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 2 сентября, управление ведомства по Петербургу выявило в оптовом звене партию яичного порошка из Франции. Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных.

Специалисты службы также взяли в розничной сети пробы различных пекарских смесей, изготовленных с использованием яичного порошка из Европы, а также яичного порошка других стран. В них избытка токсичного вещества обнаружено не было.

Контроль за находящимся в обороте яичным порошком усилили в связи с информацией об обнаружении в Европе яиц, загрязненных фипронилом.

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