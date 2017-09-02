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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Это предел. Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из Нидерландов назвали предел продолжительности жизни человека: у мужчин она составляет примерно 114 лет, у женщин — 115,7 года. Об этом сообщает сайт Тилбургского университета.

Источник: РИА "Новости"

Определить такие рамки специалисты смогли, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет.

По данным исследования, за последние 30 лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась, что свидетельствует о том, что предел достигнут.

В прошлом году к похожему выводу пришла группа американских ученых. По их данным, Дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно — предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет вне зависимости от всех внешних факторов.

Рекордсмены-долгожители

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На сегодняшний день старейшим долгожителем, из тех, что известны истории, остается француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня. Она умерла в 1997 году в доме престарелых La Maison du Lac.

Старейшим человеком среди ныне живущих является Вайолет Браун из Ямайки, которой этой весной исполнилось 117 лет.

Среди мужчин рекорд принадлежит японцу Дзироэмону Кимуре, прожившему 116 лет и 54 дня.

Старейшим из живущих мужчин на планете остается его соотечественник Масадзо Нонака, отпраздновавший в июле 112-летний день рождения.

Секрет долголетия

Ранее группа ученых из Швеции выделила четыре основных фактора, которые прямо влияют на продолжительность человеческой жизни: регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкогольных напитков и сбалансированная диета.

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Нидерландские исследователи также пришли к выводу, что к значительному сокращению человеческой жизни приводят апатия и отсутствие мотивации.

Сколько осталось?

В свою очередь, специалисты из Германии, США, Японии и Нидерландов заявили, что нашли простой способ, который позволяет определить продолжительность жизни человека.

По данным ученых, существует взаимосвязь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного. Как показало исследование, данная закономерность справедлива и для человека.

Австралийские ученые создали искусственный интеллект, который с точностью в 69% предсказывает продолжительность человека жизни по фотографии с его органами.

Долголетие: способы продления жизни
Во время загрузки произошла ошибка.
27 июля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Все сдохнем - никто вечно жить не будет...
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